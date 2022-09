Consilier local: ”Comuna noastră riscă să piardă proiecte pe fonduri europene datorită incompetenței domnului primar”

Cătălin Pînzariu, consilier local PNL în comuna Săcălaz, susține că localitatea riscă să piardă proiecte pe fonduri europene datorită incompetenței și aroganței primarului și a echipei din jurul său.

Pînzariu prezintă ce s-a întâmplat într-una din multiplele ședințe de îndată convocate de primarul Nicu Viorel:

”Aș vrea să clarific ce s-a întâmplat în ședința de îndată din 22 septembrie. Din capul locului, vreau sa știți că sunt pentru proiectele europene și pentru orice sursă de finanțare din fonduri externe sau guvernamentale, doar că îmi doresc să le și câștigăm, nu numai să trimitem către finanțatori drafturi care ulterior constatăm că au fost respinse, tocmai pentru că nu sunt scrise cu maximă celeritate!!!

Nu aș putea vota un proiect făcut pe genunchi și care nu respecta legislația, în condițiile în care Codul Administrativ cere ca orice proiect care intră pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de avizul Comisiei de Specialitate art .141 (6) „Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin trei zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în condițiile art. 134 alin (4).

Domnul primar, cu de la sine putere, a hotărât că proiectul de hotărâre nu are nevoie de avize, deși am cerut înainte de a se vota ordinea de zi sa avem o pauză în care să acordam avizele proiectului de hotărâre, tocmai pentru a intra în legalitate. Însă, dl primar m-a acuzat că fac confuzie între avize și rapoarte, referate ! Ce părere aveți? Cine este cel care face aceste crase erori, in condițiile articolului de lege invocat mai sus?

Se pare că degeaba unii au fost consilieri, cu multe mandate … înainte de a fi primar și viceprimar … dacă nu știu, nici după atâția ani, că un proiect de hotărâre pentru a intra pe ordinea de zi are nevoie de avizul comisiei se specialitate.

Din păcate, din cauza incompetenței domnului primar riscăm să pierdem acest proiect ! Apropo, dl primar, așa cum am spus și în ședință, cetățenii din Săcălaz și Beregsău nu vă plătesc 10.000 de lei lunar ca să faceți <filmulețe> în fiecare zi, să tundeți iarba și să montați indicatoare! Sunteți plătiți pentru a administra comuna legal și în folosul oamenilor!”.