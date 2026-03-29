Conflict spontan la o benzinărie din Jimbolia, tânăr tăiat în zona abdomenului

La data de 29 martie 2026, în jurul orei 5:00, polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic, în timp ce se afla într-o stație de carburant din localitate.

În urma primelor verificări, polițiștii au stabilit că este vorba de un tânăr, de 30 de ani, care, în urma unui conflict spontan și pe fondul consumului de alcool, ar fi fost tăiat în zona abdomenului, cu un obiect ascuțit – înțepător, de către un alt bărbat, de 51 de ani.

Tânărul a fost transportat la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, iar bărbatul de 51 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru stabilirea întregi situații de fapt și dispunerea măsurilor legale, a transmis IPJ Timiș.