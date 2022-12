Concert caritabil de Crăciun al Corului Avocaților din Timiș

În acest an, concertul extraordinar de colinde suținut de Corul Avocaților va avea loc luni, 19 decembrie 2022, la orele 19.00, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara, din Piața Unirii.

Corul Avocaților din Timiș s-a reunit și în acest an pentru tradiționalul concert caritabil de Crăciun, așa cum face încă din 2016, de la constituire.

”Concertul de anul acesta, aflat la cea de-a șasea editie, prefațează Capitala Europeană a Culturii găzduită de Timișoara, atât prin dăruirea colegilor de cor, precum si prin receptivitatea publicului timișorean. Donațiile colectate cu ocazia edițiilor precedente au ajutat mulți copii bolnavi sau nevoiași, prin intermediul Fundației United Way, motiv pentru care susținem cu entuziasm un nou concert sub bagheta doamnei dirijor Mihaela-Codruța Niculescu.

Emoția din sufletul și glasul colegilor avocați va fi amplificată de superbul spațiu al Sălii Baroce a Muzeului Național de Artă din Timișoara, de prezentatorii evenimentului precum și de invitații acestei ediții. Sperăm ca atmosfera pe care o vom crea să fie un îndemn să ne bucurăm unii de altii, precum și să alinăm – chiar dacă în mai mică măsură – viețile unor copii”, a declarat inițiatorul corului, av. Paul-Filip Ciucur.

Invitatul din acest an al Corul Avocatilor din Timiș este Corul Carmina Dacica, sub conducerea dnei prof. Flora Toth. Soliștii Maria Istrate, Ana-Teodora Onița-Mârșu, Marius Onița-Mârșu, Luca Niculescu (la toacă) și Paul Ciucur vor interpreta o serie de colinde, cu acompaniament coral. Doamna Adina-Renate Motica și domnul Iosif-Sergiu Stănilă vor fi prezentatorii evenimentului.

Având în vedere locurile limitate, intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Prioritate va avea publicul donator iar accesul se face prin rezervare, în baza unui sms la nr. 0732.007.008 și a unei donatii de minim 50 lei, în contul Fundatiei United Way (partener charity al evenimentului). La detalii plată se menționează „CONCERT”. Donația se efectuează după confirmarea disponibilității locului. (RO65 RZBR 0000 0600 1119 8261, Raiffeisen Bank, Beneficiar: Fundația United Way of Romania – Drumul Împreună România). La detalii de plată vă rugăm să indicați codul donatiei: ”Concert ”.

Plata se poate face și direct utilizând link-ul către pagina de donații UWRo: https://www.unitedway.ro/fa-o-donatie/, Cod donație: ”Concert” , CIF: 16579546, Cont IBAN: RO65 RZBR 0000 0600 1119 8261

Detalii suplimentare la telefon 0720555116 sau e-mail [email protected].

Parteneri: Baroul Timiș, Casa de Asigurări a Avocaților Timiș, Muzeul Național de Artă din Timișoara