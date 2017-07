Complexul sportiv din Calea Lipovei, gata în 2019

„Am o veste foarte bună pentru cetățenii din Calea Lipovei. Să știți că n-am dormit în acest timp de când le-am promis că vom face acolo un complex sportiv și de agrement, cu două bazine de înot, unul acoperit și unul în aer liber, un teren de tenis cu nocturnă, un alt teren de sport polivalent, locuri de joacă și spații verzi.

Procedurile birocratice iau, însă, foarte mult timp în România, iar în Calea Lipovei, ca un caz particular, nu am avut nici teren, astfel că am pierdut multă vreme căutând unul.

La ora actuală, este la semnat tema de proiectare, după care se va intra în faza de licitație pentru stabilirea proiectantului care se va ocupa de studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Nu cred că va fi finalizat în 2018, ci doar în 2019, pentru că este o lucrare complexă și depinde cât vor dura proiectarea și licitația”, a declarat marţi Nicolae Robu.

Conform șefului municipalității timișorene, următorul proiect pe listă este cel din Calea Buziașului, unde va exista un complex sportiv identic, dar și un stadion.

Arena va avea în prima etapă 5.000 locuri, apoi alte 5.000 pe cealaltă latură lungă, la care se vor adăuga câte 2.500 pe laturile mici. La final, stadionul ar putea ajunge la 15.000 de locuri, toată investiția urmând să fie realizată cu bani de la bugetul local.