„Centralizarea excesivă va afecta multe investiţii”, susţine liberalul Nicolae Bitea

Modificările codului fiscal au provocat un adevărat „tsunami” în rândul unei părţi a aleşilor locali. Nicolae Bitea, liderul grupului consilierilor judeţeni ai PNL Timiş, este convins că noua fiscalizare va afecta multe investiţii, în condiţiile în care o mare parte din sumele care reprezentau venituri la bugetul local se vor îndrepta spre bugetul centralizat al ţării:

„Am fi naivi dacă am crede că aceşti bani se vor mai întoarce în judeţul nostru, pentru că avem experienţa anilor trecuţi, în care Guvernul PSD a marginalizat mereu Timişul. Bugetele locale sunt văduvite de sume importante, iar cea mai cruntă lovitură o primeşte municipiul Timişoara, care va pierde 33 de milioane de euro.

Sunt bani foarte mulţi şi nu ar trebui, din cauza guvernului, să-şi pună amprenta pe investiţiile prevăzute în perioada următoare, pentru că vorbim de proiecte ale municipalităţii cu un impact uriaş asupra calităţii vieţii timişorenilor, ca să nu mai vorbim de responsabilitatea pe care o avem în programul Timişoara-capitală culturală europeană.

Nu ne putem juca cu astfel de lucruri, cum nu putem trece cu vederea nici diminuarea bugetului Consiliului Judeţean Timiş. Acesta va fi mai mic cu 70-75 de milioane de lei, ca urmare a diminuării cu 30 sută a cotelor din impozitul pe venit. Având în vedere că suma din impozitul pe venit în 2017 a fost de aproximativ 225 milioane de lei, ar însemna o scădere de 70-75 de milioane de lei.

Noi am militat tot timpul pentru descentralizare şi autonomie locală şi chiar am crezut că am ajuns la un consens în această privinţă, dar remarcăm acum că, din păcate, revenim la una dintre cele mai dure forme de centralizare”.