Cauți un aspirator pentru casa ta? Alege dintre aceste modele

Nimănui nu îi place murdăria sau praful, iar acesta este un lucru cert. Se spune că, teoretic, nu curățăm niciodată, ci doar mutăm murdăria sau praful dintr-un loc în altul. Ceea ce nu putem fi siguri este dacă modul în care curățăm este cel mai potrivit. Chiar reușim să curățăm fiecare colțișor al casei? Aici, dispozitivele electronice au devenit aliații noștri și uneori soluția cea mai bună pentru a obține rezultatul perfect. Aspiratoarele nu numai că vă pot îmbunătății tehnica de curățare, ci vă și economisesc mult timp. Iată care sunt cele mai bune modele de aspiratoare pentru care să optați dacă sunteți în căutarea unui model nou.

Știm cât de important este pentru tine să cauți recomandări de la oameni care au folosit deja sau cunosc produsul. Nu contează dacă este pentru tine sau este un cadou. La sfârșitul zilei înseamnă să cheltuiești bani, dar stresul este mai mic atunci când ai recomandări precum cele pe care le vei găsi mai jos.

Aspirator Philips Ultimate Marathon FC9929/09

Acest aspirator Philips este perfect pentru persoanele care suferă de alergii. A fost conceput pentru a aspira puternic orice tip de reziduuri cu ajutorul celor 5 trepte de viteză. Această caracteristică, tubul lung și filtrul HEPA îl fac aliatul perfect împotriva alergiilor. Deși nu are sac, recipientul său este suficient de mare pentru a aspira toată murdăria cu ușurință. În plus, diferitele sale capete vă permit să ajungeți în colțurile canapelelor, a mobilierului și altele asemenea pentru a aspira cu ușurință acarienii și părul de animale. Acest aspirator Philips cu siguranță are un raport calitate-preț excelent.

Aspirator Dyson DC37 Allergy Musclehead

Acest model este echipat cu tehnologia exclusivă patentată Radial Root Cyclone™, care oferă putere maximă de aspirare. Acest aspirator a fost special conceput pentru a facilita manevrarea în jurul mobilierului și a altor obstacole. În plus, un filtru fin reține 99% din praf și alergeni, ceea ce este important pentru persoanele cu alergii. Datorită faptului că în timpul producției aspiratorului au fost folosite materiale speciale izolate fonic, acesta funcționează aproape silențios.

Aspirator Philips FC6164 PowerPro Duo

Aspiratorul Philips FC6164 PowerPro Duo include o perie turbo specială și o duză pentru crăpături, care oferă o curățare confortabilă, de înaltă calitate. Durata de curățare numai cu o singură încărcare a bateriei este de 35 de minute. Recipientul de colectare a murdăriei este suficient de mare, de 0,6 litri, și se curăță ușor, ceea ce face acest aspirator și mai plăcut de utilizat. Nivelul de zgomot este redus, de doar 83 dB. Timpul de încărcare este relativ potrivit, de 5 ore. Are un design elegant, modern, și este confortabil de utilizat.

Aspirator Dyson V15

Dyson V15 Detect Absolute Detect este o continuare a excelentului V11 Absolute din 2019 și se află în vârful gamei de aspiratoare fără fir Dyson. Vine cu un antet triplu de noi funcții cheie pentru a vă asigura o curățenie perfectă. Dacă sunteți în căutarea celui mai bun produs de curățat all-in-one din această listă, l-ați găsit. Dar există un mare dezavantaj, prețul, care îl împiedică să fie cea mai bună alegere per total. Are o caracteristică foarte cool, cu Laser Detect permițându-vă să vedeți murdăria de pe podele dure.

Dyson V15 are și un senzor piezoelectric care măsoară praful microscopic pe care îl adună și afișează informații în timp real pe ecran. De asemenea, va crește puterea de aspirare acolo unde consideră că este cazul și o va scădea dacă nu există multă murdărie. Acest lucru va salva multă energie.

Pentru majoritatea oamenilor Dyson V8 sau Dyson V11 sunt alternative mult mai bune pentru curățare. În special, V11 oferă în cea mai mare parte a ceea ce vă oferă și V15 la un preț mult mai acceptabil. Cu toate acestea, pentru cei pentru care banii nu sunt deloc o problemă, Dyson V15 este alegerea cea mai bună pe care o pot face.