Câți bani câștigă Mariah Carey de pe urma piesei ‘All I Want for Christmas Is You’, lansată în urmă cu 28 de ani

De 28 de ani încoace sunt foarte puțini cei care în perioada sărbătorilor de iarnă nu fredonează, măcar în gând, melodia lui Mariah Carey – ”All I Want for Christmas Is You”…

Un lucru îmbucurător pentru cântăreață ale cărei conturi sunt rotunjite de veniturile realizare din drepturile de autor și difuzările piesei, scrie 3dots.ro.

Din 1994, până în prezent, Mariah Carey a adunt peste 60 de milioane de dolari de pe urma melodiei. În fiecare an, artista încasează aproximativ 3 milioane de dolari.

În 2019, piesa a fost pe locul unu în tip Billboard 100 cele mai ascultate piese, moment în care Mariah Carey a lansat un nou clip al piesei.

”Inima mi-e plină de emoții. Si nu încetez să mă uimesc de faptul că melodia mea este în continuare foarte iubită. Sunt atât de norocoasă să am așa fani. ”All I Want For Christmas Is You’ a trecut prin diferite epoci ale muzicii și a rezistat”, spune Mariah Carey.