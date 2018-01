Care este capitala „partidului paralel” în Timiş?

Gruparea rebelă din PNL Timiş continuă să provoace agitaţie în partid. Primarii rebeli s-au întâlnit la Gătaia, unde au analizat situaţia creată la Sânnicolau Mare, localitate în care consilierii locali ar fi ameninţaţi cu excluderea de către tabăra lui Nicoale Robu.

Contestatarii preşedintelui PNL Timiş au decis să nu mai participe la întrunire Biroului Politic Judeţean (BPJ), for pe care îl consideră nereprezantativ. Iată comunicatul remis de primarii rebeli:

„În urma întâlnirii din data de 30 ianuarie 2018 de la Gătaia, Grupul pentru Reformă și Acțiune Liberală (GRAL), format din aleși locali ai Partidului Național Liberal (primari, viceprimari, consilieri județeni și locali), își exprimă revolta față de continuarea acțiunilor sinucigașe din punct de vedere politic ale conducerii PNL Timiș în cadrul organizației PNL Sânnicolau Mare.

Grupul nostru a acționat, acționează și va acționa permanent pentru unitatea și performanța partidului nostru, Partidul Național Liberal. Toate acțiunile noastre s-au desfășurat în acest sens, pentru stabilirea unei comunicări corecte cu conducerea Biroului Politic Județean Timiș al PNL.

Întâlnirea cu primarii PNL de la Gottlob organizată de conducerea PNL Timiș la care grupul nostru participat este ultima dovadă în acest sens, iar acest comunicat vine în continuarea acestei atitudini constructive a grupului nostru. De aceea, condamnăm ferm faptul că, în loc să gestioneze organizațiile nefuncționale ale partidului, conducerea vremelnică și contestată continuă să fragmenteze organizația locală a partidului din Sânnicolau Mare unde, dupa ce a înlocuit unul din cei mai performanți preşedinți de organizație, primarul Dănuț Groza, se încearcă, prin amenințări cu excluderea, să se distrugă echipa consilierilor locali PNL.

Toate aceste acțiuni nu sunt benefice partidului, care ar trebui să se concentreze pe constituirea ca alternativă viabilă la guvernarea actuală și nu pe eliminarea puținilor aleși locali care i-au mai rămas în județul Timiș doar pentru că aceștia au o altă viziune asupra viitorului filialei decât conducerea acesteia.

Drept pentru care, până când conducerea PNL Timiș va dovedi că dorește unitatea și performanța partidului, ne vom abține de la a mai participa la solicitările și convocările BPJ, care este nereprezentativ pentru membrii PNL Timiș”.

În replică, Nicolae Robu spune că nu poate fi neînţelegător la nesfârşit cu gruparea rebelă: „Consilierii locali din Sânnicolau mare şi primarul de acolo nu suntde capul lor, ei sunt reprezentanţi ai PNL. Dacă nu conştientizează asta, n-au decât săp plece din partid. Eu am fost mereu îngăduitor, am fost mereu tolerant, am vrut să nu trecem la nici o sancţiune. dar să nu funcţioneze paralel cu partidul, nu se poate. Nu o să ne prindă alegerile din 2019 în conflicte interne, o să cumpănim şi vom face ceea ce credem de cuviinţă, dar e revoltător că nu m-a calomniat nimeni din PSD aşa cum o fac aceşti colegi”.

Aşadar, dacă gruparea rebelă acţionează ca un partid paralel, ar fi interesant care este sediul central al acesteia. Nu de alta, dar liderul declarat al nucleului este primarul din Dudeştii Noi, şefii informali ar fi edilii din Sânnicolau Mare şi Deta, iar întrunirea s-a ţinut la Gătaia, devenită un fel de „sufragerie a lui Oprea” a partidului-paralel apărut în PNL Timiş.