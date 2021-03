Carantina a adus, deocamdată, doar haos și nervi în trafic

Decizia de impunere a carantinei în Timișoara și în comunele periurbane Moșnița Nouă, Dumbrăvița, Ghiroda și Giroc a reușit să aducă un val de nemulțumiri din partea cetățenilor care trebuie să circule, fie pentru aprovizionare, fie pentru a ajunge la/de la locul de muncă.

Cu toate că, inițial, oficialitățile au declarat că nu se vor face filtre ale organelor de ordine între reședința județului Timiș și cele patru comune intrate, de asemenea, în carantină, situația din teren a fost una diferită. S-au format șiruri foarte lungi de așteptare la intrările în Timișoara, în unele locuri șoferii fiind nevoiți să aștepte și câte o oră pentru ași continua drumul.

Polițiștii și jandarmii care controlează autovehiculele par interesați de existența declarațiilor pe proprie răspundere care să justifice deplasarea cetățenilor.

Principala nemulțumire a celor opriți în trafic este adevărul evident că declarația completată corect nu oprește, practic, răspândirea virusului Sars- Cov-2. Un alt argument împotriva instituirii carantinei îl constituie situația din Dumbrăvița, unde măsura nu a dat rezultate, comuna înregistrând, la terminarea perioadei de restricții, o rată de infectare mai mare decât la început.

Pagina de facebook „INFO TRAFIC jud. TIMIȘ” a surprins, în ultimele zile, atât imagini din Timișoara și de la intrările în oraș, cât și opiniile cetățenilor care au avut de-a face cu noile restricții. Oamenii par să-și fi pierdut răbdarea și au exprimat opinii nefavorabile la adresa primarului Dominic Fritz și a autorităților, în general, unele dintre acestea fiind foarte contondente. Redăm, în continuare, câteva dintre cele care pot fi suportate de hârtie și de mediul online oficial: „Era nevoie de carantină, că în rest avem de toate”; „Dacă stați la cozi, nu vă puteți testa… Dacă nu vă testați, scade rata de infectare, deci carantina e utilă, că produce cozi în trafic. Metodă românească de combatere a covidului, ca și creșterea pensiilor, prin tăierea lor”; „Nu a făcut Robu coloane cu semafoarele cum face Fritz cu carantina. Coadă de la Neferprod până la Comtim și continuă să crească (control la declarații)”; „Mai am 800 de metri până la Neferprod și stau de 10 minute la coadă. Efectiv bătaie de joc, e un singur milițian, la Smithfield, care verifică pe rând toate mașinile care ies din Timișoara. Nesimțire maximă!”; „Îi caută de Covid? Controlează și în portbagaj? Cu ce combat cozile astea Covid-ul? Speră că se plictisește și pleacă?”; „De pe strada Ion Slavici până la Comtim unde este filtru de poliție, evitați, se stă o oră până ajungi în Utvin”; „Carantina ca și carantina, dar credeți că o foaie cu niște rânduri acolo va reduce cazurile de Covid, acum sincer. În primul rând și dacă am scrie orice, și zic chiar orice, nu citește nimeni ce e trecut pe hârtie. Chiar dacă s-ar verifica, dacă ai în mașină o cutie de medicamente sau un pachet de mâncare și spui că mergi la cineva care are nevoie de așa ceva, te poți plimba mult și bine. Carantina nu este o rezolvare”.

Până când autoritățile de orice culoare și orice nivel se vor lămuri asupra situației din Timișoara și vor avea și alte idei în afară de închiderea centrelor comerciale în weekend, a teraselor și a oamenilor în case, situația va rămâne la fel. Reamintim că decizia de carantinare a Timișoarei se întinde pe 14 zile, adică până la 21 martie inclusiv, dar secretarul de stat Raed Arafat a lansat și varianta prelungirii acesteia la 21 de zile, adică până la 28 martie.