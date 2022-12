Carambol cu 200 de autovehicule, din cauza ceții. O persoană a murit (video)

O persoană a murit miercuri după ce peste 200 de autovehicule au fost implicate într-o coliziune în lanţ produsă pe un pod din oraşul chinez Zhengzhou din cauza ceţii dense, au relatat echipele de intervenţie şi postul public de televiziune CCTV, potrivit Reuters, citat de agerpres.ro.

În imaginile şi înregistrările publicate pe reţelele de socializare se pot vedea autoturisme şi camioane avariate îngrămădite una peste cealaltă pe podul Zhengxin Huanghe. Una dintre maşini era strivită în mijlocul altor vehicule, potrivit imaginilor CCTV.

”Este prea înfricoşător. E plin de oameni aici, nu cred că putem coborî de pe pod”, a spus o persoană aflată la locul accidentului, într-o înregistrare video.

Numeroase persoane rănite au rămas blocate în autovehicule, iar departamentul de pompieri a trimis 11 autospeciale şi 66 de pompieri pentru a acorda asistenţă, a relatat postul public de televiziune.

În multe regiuni, vizibilitatea era sub 500 de metri miercuri dimineaţă sau chiar sub 200 de metri pe alocuri, a precizat serviciul meteorologic.

Postul CCTV a relatat că autovehicule care circulau în ambele direcţii pe pod, un punct important de traversare a Fluviului Galben, au fost implicate în numeroase coliziuni.

Ulterior, traficul a fost închis complet pe pod.

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china‘s Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn „Great Escape”), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT

— Northrop Gundam 💎∀🦅⚔️☭⃠ (@GundamNorthrop) December 28, 2022