Capăt de drum pentru Radu Ţoancă la SCM Timişoara

Radu Ţoancă s-a despărţit astăzi de SCM Timişoara şi va prelua mâine frâiele clubului sportiv din Dumbrăviţa.

Primul director al entităţii sub umbrela căreia îşi desfăşoară activitatea echipele de baschet, handbal şi rugby a făcut un bilanţ al mandatului început în anul 2015, vorbind şi despre câţi bani se află în cont în momentul plecării sale.

Ţoancă speră să obţină un post de consilier local în vara anului următor.

„Bugetul clubului pe acest an a fost de 20 de milioane de lei. Din aceşti bani, aproape şase milioane am plătit arieratele pe 2018. În acest moment avem două milioane în cont. Am depus la rectificarea bugetară o cerere pentru a primi cinci milioane de lei şi cred că SCM Timişoara îi va primi. Avem datorii de două milioane, aşadar eu spun că sunt bani pentru continuitate. În plus, mă bucur că nu ne judecăm cu nimeni, totul este aproape la zi. Au fost patru ani speciali pentru mine. Plec cu fruntea sus, pe bani corecţi, nu mulţi, dar nici puţini. S-a făcut performanţă la SCM Timişoara, au fost opt trofee cucerite în acest timp, la care se adaugă prezenţele în cupele europene ale echipelor de rugby şi de handbal. Nu am vrut să rămân aici în campania electorală întrucât nu am dorit ca orientarea mea politică, alta decât cea a primarului, să antreneze clubul în dispute partinice. Începând de mâine voi fi directorul clubului din Dumbrăviţa. Voi sta, probabil, şase luni, apoi îmi doresc ca la alegerile locale să obţin un nou mandat de consilier local”, a declarat Radu Ţoancă.

Din Consiliul de Administraţie al SCM Timişoara a ieşit şi Duşan Filipaş, reprezentant al secţiei de rugby.

Postul de director va fi preluat de Vasile Ruşeţ.