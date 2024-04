Canotorii de la CSM Timișoara primesc un prim semnal de susținere: proiect de HCL pentru teren

Rămași fără bază de antrenament, după ce le-a fost demolată ilegal de către Primăria Timișoara, și fără un spațiu adecvat pentru depozitarea schiffurilor, tinerii canotori timișoreni au lansat în ultimele luni mai multe apeluri pentru a nu pierde acest sport la care Timișoara excelează. Anual, de aici ies zeci de campioni naționali și internaționali, iar clubul de canotaj are elevi și studenți care învață la Timișoara și în paralel practică sport de performanță pe Bega.

Renașterea bănățeană a relatat despre condițiile grele, chiar inumane, pe care trebuie să le suporte tinerii sportivi și despre faptul că ambarcațiunile sunt depozitate impropriu, pe un teren abandonat. Multe dintre ele au fost avariate, în ultimele săptămâni, tocmai din cauză că nu mai au un hangar propriu, încuiat și eventual păzit (Canotorii timișoreni rămân și fără bărci, după ce că le-a fost demolată baza sportivă (foto/video).

Soluția a venit prin inițiativa consilierului local Roxana Iliescu care a identificat un teren situat pe strada Timocului nr. 33, pe care consilierii locali pot, prin hotărâre de CL, să îl dea în folosință gratuită Clubului Sportiv Municipal Timișoara, în scopul edificării unui sediu care să asigure acestor sportivi minimul necesar. Mai mult, următorul pas este sensibilizarea oamenilor de afaceri pentru a ajuta financiar și logistic clubul dar și inițierea unei campanii de străngere de fonduri pentru a salva un sport cu o tradiție de 160 de ani la Timișoara, pe Bega.

“E momentul să le redăm demnitatea canotorilor timișoreni si totodată să le arătăm faptul că, spre deosebire de primarul Fritz si gașca lui, noi ii prețuim!

Am identificat un teren pentru constructia unui nou sediu pentru canotorii timisoreni. Am înregistrat azi la primarie documentele aferente promovarii unui proiect de hotarare prin care sa dam acest teren in folosință gratuita clubului sportiv CSM Timișoara cu scopul de a își ridica un nou sediu!

În noiembrie 2023 primarul Fritz a demolat baza sportivă de pe malul Begăi, locul în care canotorii timișoreni de la Clubul Sportiv Municipal Timișoara își desfășurau activitatea.

Toată lumea s-a așteptat ca pentru sportivii care își desfășoară activitatea într-o ramură sportivă înființată încă din 1936 pe meleagurile noastre, care de-a lungul timpului ne-au reprezentat cu succes atât în competiții naționale cât si internaționale, primarul să găsească o soluție.

Primarul Fritz a găsit într-adevar niște soluții… într-o primă fază le-a oferit, într-un total dispreț, niște containere care de altfel nu au mai ajuns nici până în ziua de azi la dispoziția sportivilor si ulterior i-a trimis pe sportivi în locația fostului Club Sportiv Voința de pe Tudor Vladimirescu, o soluție total neserioasă întrucât acolo clădirile aparțin unui privat.

In tot acest timp, pe fostul amplasament al bazei sportive unde își desfășurau canotorii activitatea, a aparut un teren de baschet în valuri.

Tot în acest timp, canotorii timișoreni, cu premii obținute la competiții naționale si internaționale, au ajuns să iasa cu bărcile pe Bega, printre dărâmăturile șantierului creat, fără vestiare, fără dusuri, fără minimul necesar continuării antrenamentelor. Ba mai mult decât atât, i-am vazut cu toții, zilele trecute, cărându-si bărcile în spate prin oraș, parte din bărci fiindu-le sparte în tot haosul creat.

Nu am putut să asist impasibila la toată umilința la care sunt supuși tinerii sportivi si prin urmare, împreună cu funcționari din primărie de bună credință și bine pregătiți, am identificat în această perioadă o nouă locație pentru canotori.

În fapt, este vorba de un teren situat pe strada Timocului nr. 33, pe care, noi consilierii locali, putem să-l dăm in folosință gratuită Clubului Sportiv Municipal Timișoara, în scopul edificării unui sediu care să asigure acestor sportivi minimul necesar.

Am pregătit toate actele necesare si am înregistrat astăzi, la Primaria Timișoara, Referatul aferent promovării unui Proiect de hotărâre de atribuire in folosință gratuită către Clubul Sportiv Municipal Timisoara a terenului identificat cu CF nr. 442582 situat pe Str. Timocului, Nr.33, Timisoara, jud. Timis, in suprafață de 1078 mp in acte, măsurată 1138 mp.

Terenul este in proprietatea Statului Roman, dat in administrarea municipiului, dar in temeiul dispozițiilor art. 36 alin (1) din Legea 18/1991, terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul localităților si care sunt in administrarea primăriilor, trec in proprietatea municipiilor.

Este si cazul nostru, demersul de trecere din patrimoniul Statului in proprietatea municipiului este doar o formalitate si se poate face odată cu atribuirea in folosință gratuită a acestui teren catre CSM, in cadrul aceluiași HCL.

Ce este extrem de important si îmbucurător este faptul că, in urma analizei situației juridice a acestui teren si a reglementarilor aferente noului PUG, pe locația asta se poate obține autorizare directă pentru edificarea sediului, fără a fi nevoie de PUZ, documentație care ar fi durat aproximativ un an si jumatate dacă nu mai mult pana sa te apuci sa construiești efectiv.

Așadar, odată ce vor primi in folosință gratuită acest teren, reprezentanții CSM Timișoara pot accesa imediat fondurile necesare si să se apuce de constructie, pentru a avea măcar asigurate minime condiții până la venirea frigului.

Eu voi dona bani pentru edificarea acestui sediu si m-aș bucura enorm s-o facem cât mai mulți timișoreni, atat cat putem fiecare, acești copii campioni meritând din plin respectul si aprecierea noastră!”, a transmis consilierul local Roxana Iliescu, într-o postare pe Facebook, miercuri, 24 aprilie 2024.

În aceeași zi are loc o întâlnire cu cei din conducerea clubului de canotaj, cu antrenorii dar și cu sportivii, pentru a discuta problemele pe care le au dar și soluțiile concrete pentru edificarea unei noi baze de antrenament și condiții adecvate pentru depozitarea schiffurilor.