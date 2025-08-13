Caniculă până spre sfârșitul săptămânii, în vestul țării.

Meteorologii au emis avertizări cod galben de caniculă, valabile în mai multe zone ale ţării, unde temperaturile ajung la 37 de grade.

Potrivit ANM, miercuri, între 12 şi 21, este cod galben de caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

„Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, anunţă meteorologii.

Joi, în acelaşi interval orar, este cod galben în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei.

„Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, arată ANM.

Până spre sfârşitul săptămânii va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.

news.ro