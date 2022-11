„Calitatea vieții în România nu este mai rea decât în ​​Germania”, spune Alexander Schubel, pentru o revistă germană. Cum prezintă Timișoara nemților un director de multinațională

Alexander Schubel este director de fabrică pentru furnizorul de automobile Dräxlmaier din România. De ce a vrut să devină expat în timpul pandemiei de Corona și care a fost cea mai mare provocare a lui.

erichmocanuTV prezintă un interviu luat de Revista WirtschaftsWoche șefului companiei Germane Dräxlmaier România.

WirtschaftsWoche: Alexander, de ce ai plecat în România ?

Alexander Schubel: Există două motive pentru aceasta: Pe de o parte, compania Dräxlmaier mi-a oferit oportunitatea de a prelua funcția de director general pentru o fabrică importantă.

Este o lucrare cheie pentru mobilitatea electrică. Pe de altă parte, această poziție s-a deschis în timpul primului mare val Corona și aveam speranța că, în ciuda tuturor restricțiilor, voi putea experimenta multe atunci când plec în străinătate – pur și simplu schimbând locația.

Bineînțeles, exista un risc să abordăm asta la momentul respectiv. Nu se știa exact cum se vor dezvolta restricțiile.

Dar mi-a fost, de asemenea, clar că nu va fi o slujbă pe care o pot face de acasă, adică nu voi fi singur la biroul meu de acasă în străinătate. Acest lucru mi-a oferit ocazia să câștig noi experiențe și impresii în ciuda acestei faze dificile.

Ai avut o legătură cu România înainte?

Nu, n-am mai fost niciodată în România și oricum am acceptat. Avem mulți colegi la Dräxlmaier care au avut foarte mult de-a face cu România, pentru că afacerea cu sisteme de cablare s-a construit acolo de peste 20 de ani, la Pitești chiar și de peste 30 de ani.

Înainte de asta am fost în Serbia și Macedonia și am putut să-mi dau seama cum ar putea fi România. Mi-a fost descrisă ca fiind o țară total subestimată și foarte frumoasă. Un amestec minunat de o anumită bucurie de trăire, emotivitate și fiabilitate. Acest lucru a fost apoi confirmat.

Poți descrie mai detaliat acest mix și ce îți place atât de mult la el?

Îmi place în special că știi ce înseamnă să fii de încredere și ambițios la locul de muncă. Chiar simți că românii ajung din urmă cu Europa Centrală și vor să demonstreze că sunt la fel de buni atunci când au aceleași resurse și condiții.

În același timp, se bucură și de viață în weekend și după muncă. Fac multe, centrele orașelor și cafenelele sunt pline. Familiile stau afară mult mai mult decât știu eu din Germania . Când era cald vara, mulți oameni încă împingeau cărucioarele prin oraș la ora zece seara.

Viața este foarte plină de viață, în privat și la locul de muncă. Acesta este amestecul frumos despre care vorbesc.

A fost ușor să găsești o conexiune privată?

Da, pentru că în special generația sub 50 de ani vorbește engleza mult mai bine aici decât în ​​Germania. Pe de o parte, acest lucru se datorează faptului că multe companii de aici sunt internaționale, iar limba lor corporativă este engleza.

Pe de altă parte, filmele din cinema nu sunt dublate, ci subtitrate. Acest sentiment pentru engleză aici este puțin comparabil cu cel din Scandinavia. Așa că mă înțeleg foarte bine cu engleza.

În plus, Timișoara are o comunitate germană puternică – nu doar pentru că aici locuiesc nemții, ci și pentru că mulți români au învățat germana la școală. Pentru că bariera lingvistică este scăzută, a fost ușor să-ți faci prieteni, de exemplu în sport.

Există și grupuri de expat. Nu au fost atât de activi la început din cauza Corona, dar sunt foarte internaționali, de la colegi din America de Sud până în Asia și Europa de Vest.

Vorbești și tu româna?

Provocarea mea este că nu am învățat o limbă romanică la școală, deci nici franceză, nici italiană, nici spaniolă. De aceea româna nu este atât de ușoară pentru mine.

Cu toate acestea, acum înțeleg limba relativ bine dacă oamenii nu vorbesc prea repede. Din fericire, nu există un dialect adevărat, așa cum probabil știți din unele regiuni din Germania.

Dar când vine vorba de viteza de vorbire, există diferențe extreme. Românii din sudul țării, adică din sudul Carpaților, vorbesc extrem de repede. Am senzația că uneori nici ei nu se înțeleg ( râde). În viața mea privată îndrăznesc să vorbesc și eu românește.

Scopul meu la locul de muncă este să ajung rapid la subiect. De aceea totul se întâmplă acolo în engleză. Și studiul vocabularului după 12 ore de zile este, de asemenea, greu… Așa că îl învăț puțin câte puțin și știu elementele de bază. E amuzant. De asemenea, încep să înțeleg mai multe alte limbi romanice decât înainte.

Ai avut deja experiență în străinătate înainte de a veni în România?

Am studiat o jumătate de an în Bali, Indonezia. Am călătorit mult în privat, de exemplu în Filipine, Sri Lanka, Columbia, SUA, Mexic și Kenya. Asta înseamnă că am cunoscut destul de multe culturi, mai ales ca rucsac. În timpul călătoriilor de afaceri în Serbia și Macedonia, am intrat pentru prima dată în contact cu Europa de Est.

Care a fost cea mai mare provocare când ai ajuns în România?

Cred că cea mai mare provocare a fost să aduc un ritm în viața mea de zi cu zi pe care îl cunoșteam din Germania. Am destul de multe hobby-uri precum mountain bike și schi, sunt foarte activ la munte. Găsirea echilibrului între muncă, hobby-uri și prieteni a fost dificilă.

Cercul meu de prieteni din Germania este foarte important pentru mine, încă îi am de pe vremea școlii și a universității.

Bineînțeles că nu vă vedeți în fiecare săptămână, dar măcar aveți șansa să vă întâlniți o dată pe lună. Viața de zi cu zi începe cu găsirea unei curățătorie bună, înțelegerea supermarketului, cumpărarea unei biciclete… Unde pot merge cu bicicleta montană, unde pot merge la schi?

Este un pic o aventură pentru mine. De exemplu, anul trecut am făcut o călătorie dus-întors în Carpați și m-am uitat cu prietenii spre centrul României. Anul acesta am fost în Orientul Îndepărtat, la București, în Delta Dunării, la Marea Neagră și iarna am fost în diferite zone de schi.

Am găsit repede o sală de sport și apoi am fost relativ fericit.

Este greu sa gasesti un apartament in Romania?

Trebuie să știi că Timișoara este un oraș în plină expansiune. Zonele rezidentiale sunt mult extinse aici. Cu nivelul salarial din Germania, găsirea unui apartament nu este deloc o problemă. Puteți obține chiar și apartamente foarte frumoase la nivelul apartamentelor noi germane.

Pentru clasa de mijloc românească, însă, situația este tensionată. Parcă o știți din zona mare a Münchenului: mulți oameni doresc să se mute în oraș și, ca urmare, prețurile cresc. Sunt foarte multi studenti si in Timisoara. În plus, în România este mai frecvent să cumperi o proprietate decât să o închiriezi. Dar da, pentru mine personal a fost ușor să găsesc un apartament frumos.

Despre Alexander Schubel

Alexander Schubel lucrează ca Plant Manager la furnizorul german de automobile Dräxlmaier din Timișoara (România) din septembrie 2020.

În calitate de director de fabrică, bărbatul de 36 de ani este responsabil pentru transformarea șantierului dintr-un producător tradițional de cablaj într-o instalație de înaltă tehnologie pentru mobilitatea electrică.

Foto: WirtschaftsWoche