Călin Dobra, preşedintele CJT: „Proiectele Timișului riscă să fie blocate de noua guvernare”

Ieșirea PSD de la guvernare va avea efecte nefaste asupra proiectelor majore ale județului Timiș, susţine Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Acesta spune că, pe lângă blocarea investițiilor deja începute, care depind de alocările financiare ale ministerelor, situația poate deveni dificilă inclusiv la nivelul CJT: „Drept dovadă, la ultima ședință de plen, în care am alocat peste un milion de lei proiectelor culturale, vicepreședintele din partea ALDE Timiș s-a abținut de la vot. Totuși, sper că indiferent de comenzile politice de la partide, nu e nimeni atât de iresponsabil încât să boicoteze proiectele CJ Timiș, întrucât sunt 75 de milioane de euro fonduri europene în joc. Am tras tare să aducem acești bani în Timiș încă de la preluarea mandatului de președinte, eforturi care acum își arată roadele. Nu am aceeași speranță și în ceea ce privește investițiile care depind de alocările de la bugetul de stat și o să vă dau câteva exemple. Să luăm cazul Stadionului Dan Păltinișanu. Suntem în faza de licitație cu studiul de fezabilitate, iar după această procedură trebuie alocați bani pentru proiectare și execuție. Problema care se ridică în fața noastră este că în bugetul de anul viitor trebuie prevăzuți bani pentru acest obiectiv. Cu cine vom discuta noi în continuare la Compania Națională de Investiții? Vor mai fi ei un partener al Consiliului Județean Timiș, așa cum s-a întâmplat până acum? Va mai fi compania dispusă să ne susțină?

Nu știm momentan răspunsul, dar cert este că la nivelul Consiliului Județean Timiș am pregătit tot ce este necesar pentru demolarea stadionului, care însă depinde de continuarea procedurilor la nivelul CNI.

Un alt exemplu care se află într-o situație similară este cel al Institutului Oncologic. Eforturile pe care le-am depus împreună cu conducerea DSP Timiș și ministrul Sorina Pintea de a debloca acest proiect pot fi zădărnicite de anumite decizii ale noului guvern. Momentan, am rezistat tuturor presiunilor și investiția este la nivelul actualizării tuturor documentelor. Și în acest caz trebuie prevăzuți bani pentru proiectare și execuție pe bugetul de anul viitor, de data aceasta al Ministerului Sănătății. Se va mai întâmpla acest lucru? Noul ministru va mai avea interesul să continuăm acest proiect blocat timp de decenii? Vreau să trag un semnal de alarmă celorlalți lideri politici asupra priorităților județului. Schimbarea guvernului poate avea un impact greu de calculat la ora aceasta asupra județului”.