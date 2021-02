Bogdan Nanu, directorul Colterm, s-a autosuspendat din PLUS Timiş

Bogdan Nanu, noul director general al Colterm, care are în spate o condamnare pentru inginerii financiare, s-a adresat Biroului Electoral Judeţean Timiş, căruia i-a adus la cunoştinţă decizia de a se autosuspenda din calitatea de membru PLUS.

Vă reamintim că, după dezvăluirile făcute de „Renaşterea bănăţeană”, privind numirea de către primarul Dominic Fritz în funcţia de director general al Colterm al lui Bogdan Nanu, care are în spate o condamnare pentru inginerii financiare, unul dintre fondatorii PLUS Timiş, Radu Vlădescu, a reacţionat prompt şi a solicitat suspendarea lui Nanu din calitatea de membru al PLUS.

Adresa către BEJ Timiş a fost redactată, pare-se, în mare grabă, fiind plină de greşeli…

„Catre Bej Timis.

Prin prezenta va rog sa luati act de autosuspendarea mea din calitatea mea de membru PLUS pana la finalizarea analizei interne privind persoana mea in imaginea aparitei in presa a informatiilor referitoare la trecutul persoanei mele.

În urmă cu peste 20 de ani, când aveam 24 de ani, am avut prea devreme o funcție de conducere unde am făcut greșeli manageriale, din naivitate, lipsă de experiență și, poate și din aroganță juvenilă. Am plătit și financiar și în fața legii, și am învățat din această experiență. Înțeleg de ce acest episod din trecutul meu stârnește dezamăgire și îmi pare nespus de rău.

Deși nu mă definește ca om și ca profesionist, cred că lecția învățată la început de drum m-a ajutat să urmăresc cu mai mare determinare și pasiune activitatea mea profesională de 17 ani, în consultanță și managementul financiar.

Obiectivul meu principal ca director general este acela de a implementa concordatul preventiv, singura soluție viabilă capabilă să scoată COLTERM din pericolul de insolvență.

M-am implicat pentru că am convingerea că pot să ajut Colterm iar acest lucru o va dovedi doar timpul.

Nu fac parte din nici un grup de interese și nu urmăresc altceva decât misiunea care mi-a fost încredințată, aceea de redresare a companiei de termoficare timișorene.

Precizez ca la momentul numirii mele la Colterm, informațiile dezvăluite de presa nu au fost cunoscute de facturii implicați in numire si nici de conducerea PLUS Timis”.