Bobotează însorită, cu biserici pline la Timişoara

Au fost arhipline bisericile Timişoarei vineri, când, după datină, creştinii ortodocşi au sărbătorit Botezului Domnului Iisus Hristos.

Dacă odinioară se vorbea despre frigul care se abate asupra noastră în 6 ianuarie, vestitul ger al Bobotezei, de data aceasta am avut parte de o sărbătoare la tempertaturi aproape… pascale, ca şi când primăvara s-ar fi grăbit să alunge o iarnă care nici n-a prea venit.

Credincioşii s-au grăbit, de dimineaţă, la Sfânta Liturghie, şi au stat răbdători la coadă pentru a lua Aghiasmă Mare, apa sfinţită în această zi însemnată, o apă căreia pe drept i se atribuie virtuţi tămăduitoare.

ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, a slujit de sărbătoarea Botezului Domnului Iisus Hristos la Catedrala „Sfinţii Trei Ierarhi” din orașul de pe Bega. Înaltpreasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie şi Slujba Aghiasmei celei Mari, iar după Sfinţirea Mare a Apei, a binecuvântat credincioşii, stropindu-i cu apă sfinţită şi mergând prin mijlocul lor, până la ieşirea din sfântul lăcaş, unde i-a binecuvântat pe toţi cei aflaţi pe treptele bisericii. Circa 5.000 de litri de aghiasmă mare, în bidoane uriaşe de plastic, i-au aşteptat pe credincioşi la uşile laterale ale bisericii, iar lumea a stat răbdătoare la rând pentru preţioasa apă cu virtuţi lecuitoare.

Slujba numită „Sfinţirea Mare a Apei” se săvârşeşte de două ori pe an. Ea este oficiată în ajunul Botezului Domnului, apa urmând să fie folosită de preoţii care umblă în această perioadă pe la casele credincioşilor, pentru ca, în chiar ziua praznicului, ritualul să se repete spre sfinţirea Apei Mari pe care creştinii ortodocşi o duc acasă, pentru nevoile de peste an.

În cadrul acestei slujbe speciale, asupra apei se face o dublă invocare a Duhului Sfânt, ceea ce dă Aghiasmei Mari virtuţi deosebite faţă de acelea pe care le are apa sfinţită obişnuită.

Aghiasma Mare se păstrează în Sfântul Altar, preoţii urmând s-o folosească la multe rugăciuni de peste an: la slujba Botezului, la sfinţirea bisericilor, a antimiselor şi a Sfântului şi Marelui Mir. Cu ea se stropesc obiectele liturgice şi icoanele ce urmează a fi sfinţite, dar şi enoriaşii cărora li se citesc rugăciunile de dezlegare şi molitfele. În ziua de Bobotează, fiecare creştin este dator să ia acasă Aghiasma Mare şi s-o păstreze într-un loc frumos, luminos şi curat.

Începând de la Botezul Domnului şi până în ziua de odovanie a praznicului (14 ianuarie), credincioşii pot bea în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, Aghiasma Mare. Ulterior acestei date, apa sfinţită în 6 ianuarie se mai poate lua numai cu post şi cu spovedanie şi doar cu binecuvântarea duhovnicului.