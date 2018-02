Bani puțini, obiective… multe, într-o comună timişeană

Dacă e vorba de bugetul propriu al unei unități teritorial-administrative, atunci banii cuprinși în el sunt întodeauna puțini, pentru câte ar fi de făcut. Ce să mai spunem în acest an, când regulile s-au schimbat. Cu toate acestea, an de an, edilii se străduiesc să realizeze investiții necesare comunității.

În cazul comunei Jamu Mare, o parte din banii proprii ai primăriei, în 2017, au mers către finalizarea alimentării cu apă a satului aparținător Lățunaș. Altă parte au servit pentru pietruiri și reparații de drumuri, acestea nefiind asfaltate, cu excepția celor de rang superior (județean, național).

Și în acest an carosabilul de pe străzile celor cinci localități componente rămâne în atenție. De asemenea, se va lucra în continuare la execuția de trotuare și va fi reabilitat parțial iluminatul public în satul aparținător Ferendia, unde vor fi montate becuri cu LED-uri, mai economice și mai performante, pe strada principală și până la curba spre satul vecin Șemlacu Mare.

Alte obiective vizate în 2018 sunt amenajarea unui teren multifuncțional de sport lângă gară și construirea unei capele mortuare în cimitir, ambele în localitatea de reședință a comunei.