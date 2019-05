Avertisment! Viperele au apărut peste tot în zonele montane, la altitudini mici. Începe perioada de împerechere şi sunt extrem de periculoase

Turiştii din zonele montane sunt sfătuiţi să fie atenţi la vipere, cu atât mai mult cu cât pentru acestea începe perioada de împerechere. Salvamontiştii atrag atenţia că dacă o persoană este muşcată de viperă nu trebuie mişcată până când vin salvatorii.

Şeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat, duminică, că viperele au apărut peste tot în zona montană, la altitudini mici.

„În perioada asta începe şi perioada de împerechere. Sunt 5 sau 6 specii de vipere la nivel naţional, toate veninoase, toate periculoase. Dacă sunt surpinse şi se simt în pericol, atacă. Cel mai bine este ca turiştii să-şi facă simţită prezenţa şi atât, ele se îndepărtează singure. Trebuie să ne ferim”, a spus Cornoiu.

Până acum, nu a existat niciun caz în care salvamontiştii să fie chemaţi să intervină după ce turiştii au fost muşcaţi de vipere, însă astfel de cazuri au fost înregistrate în anii trecuţi, judeţele cele mai periculoase din zona de vest a ţării fiind Caraş-Severin, Hunedoara şi Bihor.

„Nu avem semnalat niciun caz anul acesta. În schimb, vedem mult mai multe viepere, an de an. Există cazuri de persoane muşcate de vipere în fiecare an. La unii există acea muşcătură numită mecanică. Viperele au capacitatea să-şi controleze cantitatea de venin şi nu-l consumă, inoculează o canitate mică de venin”, a afirmat şeful Salvamont România.

Potrivit lui Cornoiu, dacă o persoană este muşcată de viperă, nu trebuie mişcată până când vin salvatorii, sângele nu trebuie pus în mişcare şi trebuie hidratată bine.

De asemenea, există informaţii potrivit cărora în Munţii Făgăraş a fost zărită vipera neagră, specie care nu a mai fost văzută de aproximativ 20 de ani, potrivit mediafax.ro