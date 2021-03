Autoritățile din Timiș văd diferit prelungirea carantinei

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-a arătat încercat de păreri de rău în urma bâlbâielilor în privința carantinării orașului de pe Bega și a comunelor limitrofe. „Îmi pare rău de incertitudinea prin care timișorenii au trecut în acest weekend și am un respect uriaș pentru eforturile până la limită pe care mulți le fac pentru a răzbi în aceste vremuri. Carantinarea zonei metropolitane Timișoara este necesară pentru a preveni un colaps, altfel iminent, al sistemului sanitar. Alte variante de a opri creșterea rapidă a ratei de infectare din păcate nu există. Propunerea DSP de ieri de a continua carantinarea doar pentru o parte din zona metropolitană era ilogică și de neexplicat. Politizarea carantinării aici, la Timișoara, a dus la blocajul din CJSU și de aceea decizia a fost luată de către Guvernul României, prin ordinul secretarului de stat Raed Arafat. Salut hotărârea de a continua carantina în forma în care CJSU a argumentat-o și decis-o acum două săptămâni, pentru Timișoara și toate cele patru comune periurbane. Am atras atenția ieri că modul în care se iau deciziile privind carantinarea este viciat și lipsit de asumare. Îl susțin pe ministrul Vlad Voiculescu în inițiativa lui de modificare a algoritmului de carantinare: măsurile luate trebuie să fie clare, logice și predictibile. Acum este nevoie să ne concentrăm toate forțele pe o campanie puternică de vaccinare. De poimâine, în Timișoara vor funcționa toate centrele de vaccinare și cu dozele noi vom deschide 20 de fluxuri în plus față de cele existente. Tot marți voi prezenta două proiecte pilot, împreună cu Ministerul Sănătății, care ne vor permite să accelerăm și mai mult viteza de vaccinare și testare. În același timp, avem nevoie urgent de un program național de susținere pentru afacerile afectate de măsurile de carantinare. În curând vor fi și alte localități în aceeași situație și suntem datori să susținem economia cu măsuri care ajută rapid. Dezbinarea pe care o vedem în acestă pandemie este dureroasă, dar nu am nici un dubiu că, după ce se va termina, și se va termina, ne vom regăsi unii pe ceilalți în proiecte care ne duc înainte”, a explicat Dominic Fritz.

Viceprimarului nu-i place

„Decizia domnului Raed Arafat m-a deranjat. Asta, pentru că oamenii din privat se bucuraseră pentru ridicarea acestei carantine, se pregăteau deja să își deschidă micile afaceri. Situația este total neplăcută pentru ei. Ne regăsim acum după o perioadă lungă de timp în care acești oameni foarte greu se mai descurcă. Au angajați, au chirii de plătit, au salarii, și o să ne regăsim într-o situație în care toate bugetele vor fi afectate. Eu cred că în primul rând ar trebui, dacă Bucureștiul tot vrea să ne ajute și să se implice în viața Timișoarei și a oamenilor de aici, ar trebui să ne ajute să creștem numărul de paturi ATI, să distribuie mai multe vaccinuri, pentru că în zona aceasta a fost tot timpul o problemă cu vaccinurile. Oamenii doreau să se vaccineze, dar nu au fost suficiente vaccinuri. Listele de așteptare sunt foarte mari. Ar trebui concentrate aceste vaccinuri în zonele profund afectate, cum este și județul Timiș. Apoi, aceste calcule ar trebui făcute în funcție de populația reală a fiecărei zone, și, mai mult decât atât, să observați că în Timișoara numărul de paturi ATI a fost redus în ultimul timp, prin oprirea acelor spitale mobile”, a declarat Cosmin Tabără, unul dintre cei doi viceprimari ai Timișoarei.

„Arafat ne-a dat o palmă”

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a susținut, ieri, o declarație de presă pe tema carantinei și a prezentat o serie de propuneri pentru factorii decizionali de la București. „Faptul că această carantină a Timișoarei a fost prelungită de secretarul de stat Raed Arafat – în mod abuziv, aș spune, pentru că nu am văzut temeiul juridic care îi permite acest lucru – reprezintă pentru noi, timișenii și timișorenii, o palmă peste obraz, un abuz fără precedent și o bătaie de joc la adresa noastră. Această carantină formală, am văzut cu toții că nu și-a arătat efectele și noi o știam din capul locului că așa va fi. Atâta timp cât lucrurile merg înainte în același mod nu te ferește de virus. Măcar să fi făcut carantina așa cum scrie la carte și atunci să se fi văzut efectele în plan medical. În schimb, aceste două săptămâni au chinuit peste 400.000 de oameni în mod nejustificat și inutil. Aceste două săptămâni au chinuit zeci, sute, mii de firme care fie și-au închis activitatea fie au avut probleme. De asemenea, presiunea pe spitale și pe ATI nu s-a disipat, nu s-a redus, dimpotrivă, a crescut. (…) Astăzi vin în fața autorităților nu ca un Gică Contra, ci gândind pro-activ. Am identificat trei direcții de acțiune, în care Primăria Timișoara și Prefectura Timiș s-ar putea implica. Prima este intensificarea campaniei de vaccinare. Cujm să o facem? Am dat un exemplu la Spitalul Județean, unde am creat opt fluxuri non-stop, fiind primul centru de vaccinare non-stop din țară. Putem crește rata de vaccinare prin implicarea medicilor de familie și a întregului personal – asistenți medicali și chiar studenți din anii terminali – în acest proces. Cei de la prefectură și din Ministerul Sănătății ar putea să ne ajute prin implicare, nu cu restricții. Am putea înființa un centru de drive-through de vaccinare. Ar fi necesară creșterea cu 50 la sută a dozelor de vaccin alocate județului Timiș. Ca a doua direcție, forțele de ordine nu ar mai trebui chinuite la intrările și ieșirile din orașe, verificând hârtii care nu ne feresc de virus. Cei rău intenționați oricum ocolesc regulile. Forțele de ordine ar trebui să fie prezente pe străzi, în locurile aglomerate, acolo unde nu se respectă legea, nu neapărat cu amenzi, ci atrăgând atenția și încercând întâi cu vorba bună să îndemne populația la respectarea regulilor. Cea de-a treia direcție ar fi mărirea numărului de paturi de la ATI, prin reoperaționalizarea unității mobile ATI din curtea Spitalului Municipal, acțiune care va aduce un plus de 8-10 paturi ATI”, a spus Alin Nica.

La București nu se aude bine

În ceea ce privește direcționarea unui număr mai mare de doze de vaccin către zonele cu rata de infectare crescută, în speță, județul Timiș, autoritățile centrale au răspuns chiar ieri. Astfel, o nouă tranșă de vaccin Pfizer a ajuns ieri în țară, cu 345.150 de doze. La centrul regional Timișoara (de unde vaccinurile pleacă spre județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin) au fost repartizate 38.610 doze, mai puține decât la centrele din Cluj, Iași sau Brașov. În toată această stare de confuzie și harță generalizată, singura veste cât de cât bună pare să vină de la col. dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România, care a anunțat că platforma de programare pentru vaccinul anti-COVID va fi modificată. Cei înscriși pe listele de așteptare vor putea afla timpul estimat până când va avea loc momentul vaccinării și tipul de vaccin din centrul de vaccinare.