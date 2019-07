Artişti din toată lumea pe scena Festivalului Plai 2019

Sunete și ritmuri descoperite de pe plaiuri îndepărtate, energie exuberantă creată prin fuziunea culturilor și un cadru ce va reaminti de prima zi a manifestării care, în 2006, punea bazele a ceea ce reprezintă acum unul dintre principalele evenimente world music din circuitul european.

Așa sună oferta celei de-a XVI-a ediții a Festivalului Plai, care va aduce la Timișoara, în perioada 13-15 septembrie, artiști din Brazilia, SUA, Marea Britanie, Franța, Suedia, Egipt, Italia și nu numai. Publicul va avea parte de mirabile întâlniri cu Bebel Gilberto, Red Baraat, Panjabi MC, 47SOUL,Orange Blossom, Nubiyan Twist, Amira Kheir, Balkan Taksim, Gili Yalo, Bosq și Sonido Tupinamba.

Născută din regalitatea muzicală braziliană, cântăreața Bebel Gilberto și-a sculptat o nișă distinctă, cu o popularitate globală. În timp ce Gilberto rămâne loială rădăcinilor ei, ea refuză cu fermitate să fie fixată pe un gen, cu atât mai puțin un continent. Renumită la nivel mondial, multi-nominalizată la premiile Grammy, cântăreața și compozitoarea Bebel Gilberto și-a încântat fanii și criticii încă de la debutul ei solo din 1986. Albumul său, „Tanto Tempo”, și-a pus amprenta asupra a ceea ce înseamnă bossa nova electronică, făcând-o să devină unul dintre cei mai bine vânduți artiști brazilieni în SUA.

Red Baraat este o trupă inovatoare din Brooklyn, New York. Grupul inițiat de Sunny Jain, toboșar dhol, a fost apreciat internațional pentru sunetul său unic, un amestec de bhangra apăsat din nordul Indiei, cu influențe hip-hop și jazz, livrat cu o energie punk crudă. Realizat cu scopul de a manifesta bucurie și unitate pentru publicul său, spiritul Red Baraat iese în evidență în evoluția trupei pe scenă. Ritmurile molipsitoare trec prin public ca un uragan, lăsând loc de respiro doar în scurte pauze de baladă.

Panjabi MC este un producător și DJ născut în Marea Britanie, cunoscut în întreaga lume ca pionier în popularizarea la nivel mondial a muzicii tradiționale Punjabi îmbinată cu hip-hop, R&B și dance. El este cunoscut la nivel mondial pentru hitul bhangra, „Mundian To Bach Ke” din 1998, care a vândut zece milioane de exemplare în toată lumea. Conceptul lui Panjabi MC de a fuziona sunete mainstream cu ritmuri etnice funcționează excelent și reflectă moștenirea lui culturală, aducând un omagiu rădăcinilor sale, având în același timp și curajul de a experimenta cu noi idei. A colaborat cu o varietate de artiști influenți, printre care JAY-Z, Beenie Man, Spike Lee și Beyonce, făcând cunoscut sunetul bhangra în toate colțurile lumii.

Una dintre cele mai promițătoare trupe din Orientul Mijlociu, 47SOUL și-au creat propriul gen muzical unic numit „Shamstep” – un amestec puternic de muzică stradală tradițională palestiniană, combinată cu ritmuri electronice și influențe de funk, hip-hop și rock. După succesul EP-ului “Shamstep”, albumul ei de debut, „Balfron Promise” a fost lansat în 2017 – muzică cu multă energie și cu un mesaj care este transmis în limba arabă și engleză. Relevant din punct de vedere social și inteligent din punct de vedere liric, „Balfron Promise” acoperă toate elementele unui album muzical transfrontalier care militează pentru libertatea de mișcare.

Orange Blossom este un grup din Nantes, al cărui stil se situează între muzica electronică pură, hip-hop și world music cu influențe arabe și occidentale. Albumul lui, „Under the Shade of Violets”, este fascinant și se află la intersecția dintre Pink Floyd, Oum Kalthoum și Joy Division, o combinație uimitoare și atrăgătoare între modernitate și tradiție. Produs pe parcursul a nouă ani, a fost înregistrat în Franța, Iordania, Egipt, Cuba, Brazilia, Maroc, Venezuela, iar artiştii au colaborat cu o sută de muzicieni.

Nubiyan Twist este un colectiv muzical alcătuit din zece artiști, fondat de producătorul și chitaristul Tom Excell. Inspirat de jazz, reggae și soul, cu influențe de afro-beat și ritmuri latine, grupul creează un sunet modern, unic, într-un amestec eclectic de stiluri. Fiecare membru își aduce energia muzicală iar spectacolele lor au momente intime care permit fiecăruia să fie pus în lumină, dar împreună eficacitatea lor este mai mare, cu aranjamente puternice și o tranziție lină pe întreg parcursul spectacolului.

Cei de la Nubiyan Twist au cântat pe scene uriașe din întreaga lume, fiind aleși de David Byrne pentru a susține un spectacol în cadrul Festivalului Meltdown la Queen Elizabeth Hall.

Amira Kheir, „Diva deșertului sudanez”, a încântat publicul din întreaga lume cu un sunet inspirat de muzica tradițională din Sudanul natal și ancorat în jazz, soul, rock și blues. Rezultatul este un sound ce reflectă influențele muzicale globale ale artistei, exprimându-se prin improvizație și experimentare. Muzica Amirei conține tradiții vechi, dar este livrată cu o vibrație contemporană care reflectă scena muzicii multiculturale din Londra. Amira Kheir se inspiră din propriul său fond variat pentru a explora teme precum apartenența, iubirea, evoluția umană și transcendența.

Balkan Taksim reinterpretează bucăți de folclor din Balcani și din Carpați într-un amestec captivant de influențe și instrumente, cu arome sonore ale unor localuri îndepărtate. Un proiect muzical românesc care evoluează în mod constant, explorând ritmuri și sunete din toate colțurile Balcanilor, ușor îmbinat cu ritmuri electronice și bass-uri tribale. Grupul se foloseşte de instrumente tradiționale precum cobza românească, cimpoiul, saz-ul turcesc, darbuka, bendir-ul, gusla sârbească și diverse instrumente de coloratura, pentru a crea un extaz psihedelic.

Gili Yalo este unul dintre cei mai interesanți noi artiști de pe scena muzicală din Israel. Și-a lansat o carieră solo cu un nou proiect care combină rădăcinile sale etiopiene cu muzica soul, funk, psychedelic și jazz. Muzica lui întruchipează propria poveste personală, care a inspirat ritmul și fluxul întregului proiect. La vârsta de cinci ani, a plecat din Etiopia pe jos pentru a scăpa de foametea din 1985, iar muzica a făcut călătoria mai suportabilă. În cele din urmă, s-a stabilit în în Tel Aviv, unde s-a înconjurat cu funk, soul și dub.

Benjamin Woods, cunoscut sub numele de scenă Bosq, explorează neîncetat. „Este un amestec minunat de ritmuri afro, latine, soulful house și disco, cu influențe subtile de dancehall și hip-hop”, au scris cei de la „Beatswapmeet”. A început să fie recunoscut ca fiind jumătate din The Whiskey Barons, realizând în cadrul proiectului o serie de edituri și remixuri. Ulterior a fost producătorul albumelor „Whiskey Barons” şi „Bastard Jazz”. În toamna lui 2013, Bosq a scos primul său album, care a fost primit bine atât în cluburi cât și de critici. Mixmag a dat nota 10/10 single-ului „Can’t Seem to Hide” de pe cel de-al patrulea album al artistului. Cel mai recent proiect al său este unul de disco și house cu influențe gospel și jazz, alături de co-fondatorul „The Rapture”, toboșarul Vito Roccoforte.

Inspirată de rădăcinile și ritmurile exotice ale muzicii africane și latino-americane, Sonido Tupinamba combină influențele tropicale cu ritmuri disco, funk, boogie și house. Sesiunile sale sunt eclectice și vibrante, transportând publicul în diferite epoci și locuri. Ea creează coloana sonoră perfectă pentru fiecare moment și starea de spirit perfectă pentru fiecare ocazie. Seturile ei sunt întotdeauna pline de farmec și festive, fie că sunetele te duc în Caraibe, într-o noapte din Manhattan sau într-o aventură prin Africa.

Festivalul Plai este un eveniment pentru toate vârstele, plin de activităţi create de peste 30 de entități menite să nască pasiuni şi presărat cu muzică bună din toate colţurile lumii.

Abonamentul pentru această manifestare poate fi cumpărat cu suma de 98 de lei, online pe www.plai.ro, şi fizic de la librăriile Cărtureşti. În perioada festivalului, valoarea abonamentului va fi de 118 lei, iar biletele pentru o zi vor putea fi achiziționate la 78 lei. Plai 2019 este organizat de voluntarii Centrului Cultural Plai, în parteneriat cu Primăria şi Casa de Cultură a Municipiului Timișoara şi co-finanţat din fondurile Consiliului Judeţean Timiş.