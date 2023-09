Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile

Dosar de executare nr.DE11548590/2009 Nr. 14-5 din 04.09.2023

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 25, luna septembrie, anul 2023 , ora 12.30, in DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.11 JUD. TIMIŞ se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului UNEVA HOLDING ROM S.R.L., prima licitatie:

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) , Fotoliu Floor ball 67x67x51 negru/gri / Nr. Inv./ Cod pordus 9500BAL0940XL 37 BUC stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1385 19% , Fotoliu Floor ball Prevent 67x67x51 R/N / Nr. Inv./ Cod pordus 9500BAL1860XL 37 BUC stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1385 19% AMFIL 40 FXX NOIR(1000S39009000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124907 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 471 19% ATA 107 TEX BLANC FWW / Nr. Inv./ Cod pordus 134814 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 465 19% ATA SERAFIL 80 BLACK 0020Z BMW SERAFIL 8 / Nr. Inv./ Cod pordus 134830 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 62 19% CALORA 15/3 PES CERAMIQUE TGETE1 (1000W62562000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134071 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 381 19% CALORA 15/3 PES FLASHROT TGEL32 (1000W62160000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134075 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 197 19% CALORA 15/3 PES MOONROCK (1000W62512000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124398 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 95 19% CALORA 15/3 PES OFFBLACK TGE9DS (1000W62089000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124399 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 384 19% CALORA 20/3 PES (1000W63562000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124624 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 89 19% CALORA 20/3 PES (1000W63562000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124624 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 222 19% CALORA 20/3 PES BARRY WHITE TGAMB5 (1000W63001000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124760 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 148 19% CALORA 20/3 PES COL.9224 SATINSCHWARZ TGA041 (1000W63009000) / Nr. Inv./ Cod pordus 149 19%

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) 124202 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt CALORA 20/3 PES COL.9504 TANAMIBEIGE TGASY9 (1000W63807000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124194 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 150 19% CALORA 20/3 PES MOONROCK TGA88X (1000W63512000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134073 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 428 19% CALORA 20/3 PES SADDLE TGA39V (1000W63806000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134074 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 413 19% CALORA 20/3 TITANICBLAU (1000W63307000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134080 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 448 19% CALORA 20/3 WILD CHERRY TGA 5F8 (1000W63149000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134072 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1035 19% CALORA 30/3 PES FB.9398 WILD CHERRY TGM 5F8 (1000V45149000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134064 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 447 19% CALORA 30/3 PES FLASHROT TGML32 (1000V45160000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134090 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 307 19% CALORA 30/3 PES MOONROCK (1000V45512000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124396 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 76 19% CALORA 30/3 PES OFFBLACK TGM9DS (1000V45089000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124199 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 299 19% CALORA 30/3 PES TRUFFEL TGMBD8 (1000V45827000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104773 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 435 19% CALORA 30/3 SWING TGM 4AK (1000V45605000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124288 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 615 19% CALORA 40/3 PES OFFBLACK TGN9DS (1000W66089000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124452 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 364 19% FIL 107 TEX GRIS BETON HAU(1000S38058000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124963 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 376 19% FIL 107 TEX ZEPHIR HZQ(1000S38508000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124966 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1033 19% FIL 80 TEX ZEPHIR HZQ / Nr. Inv./ Cod pordus 134273 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 216 19% FILAN 15/3 PES MUSCAT/LATTE MACC TGE8BW (1000W68528000) / Nr. Inv./ Cod 99 19%

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) pordus 104526 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt FILAN 15/3 SILBERGRAU TGE1Y0 (1000W68552000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124767 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 42 19% FILAN 20/3 PES (1000W35389000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124762 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 177 19% FILAN 20/3 PES ACTIVE GREY TGAJK4 (1000W35504000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134079 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 91 19% FILAN 20/3 PES ANTHRAZIT/SOUL (1000W35009000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124152 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 91 19% FILAN 20/3 PES ANTHRAZIT/SOUL (1000W35009000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124152 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 910 19% FILAN 20/3 PES BEL WHITE (1000W35001000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124755 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 91 19% FILAN 20/3 PES BLUE MOTION TGAAT8 (1000W35399000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124759 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 71 19% FILAN 20/3 PES CORNSILK TGA89S (1000W35650000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104625 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1798 19% FILAN 20/3 PES ECRI (1000W35007000) / Ni Inv./ Cod pordus 124756 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 93 19% FILAN 20/3 PES FLANELLGRAU (1000W35520000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104041 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 93 19% FILAN 20/3 PES GREY23 TGADF5 (1000W35589000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124414 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 2510 19% FILAN 20/3 PES HELLBEIGE TGA1PZ (1000W35610000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104397 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 655 19% FILAN 20/3 PES OFFBLACK TGA9DS (1000W35089000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104044 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 94 19% FILAN 20/3 PES SATINSCHWARZ (1000W35008000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104072 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1449 19% FILAN 20/3 PES STERLING TGADC4 (1000W35046000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134078 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 144 19% FILAN 20/3 TELLUR GREY / Nr. Inv./ Cod pordus 134172 stare uzura: nu sunt semne 273 19%

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) particulare: nu sunt FILAN 30/3 PES (1000V43389000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124763 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 134 19% FILAN 30/3 PES ARTGREY TGM5S7 (1000V43517000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104101 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 255 19% FILAN 30/3 PES BLUE MOTION TGMAT8 (1000V43399000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124746 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 83 19% FILAN 30/3 PES CORNSILK TGM89S (1000V43650000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104624 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1621 19% FILAN 30/3 PES FLANELLGRAU TGMU71 (1000V43520000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104042 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 657 19% FILAN 30/3 PES GREY23 TGM DF5 (1000V43589000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124415 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1771 19% FILAN 30/3 PES HELLBEIGE TGM1PZ (1000V43610000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104480 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 165 19% FILAN 30/3 PES SATINSCHWARZ (1000V43009000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104458 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 856 19% FILAN 40/3 PES OFFBLACK TGN9DS (1000V49089000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124750 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 106 19% FILAN 40/3 PES PERLGRAU 1907 (1000V49522000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104081 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 328 19% FILAN 40/3 PES SAB FLANELLGRAU (1000V49520GPR) / Nr. Inv./ Cod pordus 104844 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 312 19% Fot. Floor ball Prev. 85x85x70 Albastru / Nr. Inv./ Cod pordus 9500BAL900XXL stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 9939 19% Fotoliu Floor ball 67x67x51 albastru / Nr. Inv./ Cod pordus 9500BAL3480XL stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 225 19% HUSE UNIVERSALE stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 993 19% PASPELLBAND 722283-30 GRAU (1000V36598708) / Nr. Inv./ Cod pordus 105454 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 54 19% Pat cu perna detasabila Negru XL,105X95 / Nr. Inv./ Cod pordus 9500E820060XL stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 78 19% Patut Pet resistance gri XS,40X50 / Nr. Inv./ Cod pordus 9500E94573P01 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 32 19%

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) SCHLAUCHBAND 17MM(1000V02000011) / Nr. Inv./ Cod pordus 105307 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 121 19% SERAFIL 15/3 MANGOBEIGE TGEKD1 (1000Q84881000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124764 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 187 19% SERAFIL 20/3 FLASHRED TGAL32 (1000W80153000) / Nr. Inv./ Cod pordus 134083 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 192 19% SERAFIL 20/3 PES FELSGRAU (1000W15581000) / Nr. Inv./ Cod pordus 104981 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 172 19% SERAFIL 30/3 PES FB.0775M QUARZ TGMRK4 (1000V54511000) / Nr. Inv./ Cod pordus 124192 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 146 19% SERAFIL 80/3 PES SAB GRAU 97 TGP 4EU(1000V19510GPR) / Nr. Inv./ Cod pordus 104193 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 60 19% XXL-Semifabricat / Nr. Inv./ Cod pordus XXL- SEMIFABRICAT stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 4068 19%

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO66TREZ624506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, cod de identificare fiscala 4358223, deschis la Trezorerie Deta, utilizand numarul de evidenta a platii 83540052300000000000067; împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport; declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: LEG 207/2015

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256/390404 Data afisarii: 05.09.2023

Conducatorul organului de executare, ROMAN MARIA LUMINITA