Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile

Dosar de executare nr. DE11548590/2009 Nr. 12-5 din 04.09.2023

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 25, luna septembrie, anul 2023 , ora 11.00, in DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.11, JUD. TIMIŞ se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului UNEVA HOLDING ROM S.R.L., prima licitatie:

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) , KL LYON 75 URBAN UNK. (1000E89571560) 900545250 109.6 MP stare uzura: NU SUNT semne particulare: NU SUNT 637 19% , NAILON SB 7MM – 102100000KH7144- 217 MP stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 2596 19% , STRETCH SCHWARZ (1000E63009150) – 900399008 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 1340 19% , VISITAMO 4,5MM MOONROCK TPD TD3 – 900345122- 30 MP stare uzura: NU SUNT semne particulare: NU SUNT 414 19% 5220087 K3160 GRAND-STOFF RALLEY BLUE 3MM – 900426244 stare uzura: NU SUNT semne particulare: NU SUNT 50 19% ADDI 5 3MM KASCHIERT TITANSCHWARZ (10E0034009150) – 900499924 stare uzura: NU SUNT semne particulare: NU SUNT 918 19% ADDI 5 3MM KASCHIERT TITANSCHWARZ (10E0034009150) – 900499924 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 136 19% ALCANTARA COMPACT FR UNK1 SCHWARZ TPD7EN (10D0D33008142) – 900599322 stare uzura: NU SUNT semne particulare: NU SUNT 5582 19% ALCANTARA COMPACT FR UNK1 SCHWARZ TPD7EN (10D0D33008142) – 900599322 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 399 19% ALCANTARA PERFORATED „EMATITE” (10E0079008142) – 900599248 stare uzura: NU SUNT semne particulare: NU SUNT 5385 19% ALCANTARA PERFORATED „EMATITE” (10E0079008142) – 900599248 stare uzura: nu sunt semne particulare: nu sunt 3126 19% ALCANTARA PERFORATED VIOLETTO WIT GOLD BACKING (10E0079845142) – 900520001 stare uzura: NU SUNT semne particulare: NU SUNT 5626 19% ALCANTARA PERFORATED VIOLETTO WIT GOLD BACKING (10E0079845142) – 900520001 stare uzura: NU SUNT semne particulare: NU SUNT 33632 19% ALCANTARA PERFORATED VIOLETTO WIT GOLD BACKING (10E0079845142) – 900520001 stare uzura: nu sunt semne 9392 19%