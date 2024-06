Anunț licitație – proprietate imobiliară compusă din teren intravilan în suprafață de 612 mp pe care se află edificată o construcție, în Moșnița Nouă

proprietate imobiliara compusa din teren intravilan in suprafata de 612 mp pe care se afla edificata o constructie P+M cu suprafata construita de 150 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 400274 Mosnita Noua, cadastral 400274, situata in Mosnita Noua, str. Margaretelor, nr.14, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia I de 751.702 lei.