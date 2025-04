Anunț licitație – bunuri imobile

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Directia Colectare – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale, organizeaza in data de 30.04.2025, ora 13:00, licitatia II (a doua licitatie) pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile debitor COVA IOAN:

– cota parte de 86/1116 + 87/1116 din teren extravilan (arabil pentru drum), in suprafata de 1116 mp, inscris in CF nr. 412963 Mosnita Noua (CF vechi nr. 4127) cu nr. Cad/Top A581/6/4/4, situat in com. Mosnita Noua, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia a – II – a este de 33.485 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.R.F.P. Timisoara – Directia Colectare – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9 B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare ( conditii participare, depunere oferta ) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200178.

Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate – Timisoara Executari silite cazuri speciale.