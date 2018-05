Anchetă în ritm de mersul piticului la IPJ Timiș

În urmă cu un an, în 12 mai 2017, am publicat articolul intitulat „Angajat ilegal, în martie 2016, de primărie, un doctor fără drept de practică profesează în inima medicinei timișorene!”, în care dezvăluiam cum flagrantul caz de impostură – vorbim despre un medic care nu făcuse rezidențiatul și nu susținuse examenul pentru gradul de medic specialist în medicina de familie, condiție obligatorie pentru ocuparea unui post în rețeaua de medicină școlară! – a fost semnalat angajatorului, recte Primăria Municipiului Timișoara (PMT), încă din 2016, atât de către Colegiul Medicilor Timiș (CMT), cât și de către conducerea Universității de Medicină și Farmacie (UMFT).

Mai mult, vă relatam la acea vreme că ilegalitățile săvârșite de angajații departamentului de resurse umane al municipalității ajunseseră și în atenția Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul IPJ Timiș, care a deschis un dosar penal pe speța respectivă.

Timpul trece, leafa merge

Curioși să vedem ce s-a mai întâmplat de atunci încoace, am început, zilele trecute, să punem întrebări. Am aflat, astfel, că medicul Abdul Kareem Abid Atya (un cetățean arab trecut de 55 de ani, absolvent, în 2011, al universității private „Vasile Goldiş” din Arad și actual rezident, cu taxă, la radiologie, în cadrul UMFT) își vede, bine-mersi, de treabă în continuare și își încasează nestingherit salariul, unul mult mai consistent după recenta majorare din sistemul de sănătate. Ne-am adresat și Inspectoratului de Poliție Județean Timiș (IPJT), solicitând informațiile care pot fi făcute publice cu privire la cercetările efectuate în dosarul 921730/2016. Răspunsul a venit prompt și previzibil: nu putem primi nici o informație, fiindcă procedura din timpul anchetei penale nu este publică. Deși, în aparență, nu ne-am ales cu nimic, de fapt, primisem răspunsul dorit: ancheta continuă.

Câţi ani mai trebuie să treacă?

Acum, or avea polițiștii de la SICE și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, cei care-i supervizează, în acest dosar, pe primii, mult de lucru, nu contestăm asta, dar, totuși, nu ne putem reprima o întrebare: câți ani trebuie să treacă până la finalizarea anchetei începute în 2016, în condițiile în care polițiștii și procurorii au primit mură-n gură de la UMFT și Colegiul Medicilor toate datele care confirmă unul și același lucru, anume că domnul Abdul Kareem Abid Atya profesează fără drept în rețeaua de medicină școlară aflată sub înaltul patronaj al Rodicăi Aurelian, șefa Serviciului de resurse umane din cadrul Primăriei Timișoara?

Mură-n gură

De cât timp au nevoie organele de cercetare penală pentru a disemina informațiile cuprinse în adresa trimisă, în 8 noiembrie 2016, către IPJ de Colegiul Medicilor Timiș?

O redăm încă o dată, pentru reîmprospătarea memoriei: „Dl. dr. Abid Atya Abdul Kareem s-a înscris în Colegiul Medicilor Timiș la data de 3.03.2016 (adică ulterior participării la concursul organizat de Primăria Timișoara, o probă în plus a ilegalității crase comise de Serviciul de Resurse Umane al PMT, care i-a acceptat dosarul de concurs fără certificatul de membru al CMT! – n.r.) și i s-a eliberat certificatul de membru cu nr. 4539, situație în care are dreptul să devină membru în colegiul medicilor. Pe certificatul de membru, la rubrica <Specialitate>, este trecut DOCTOR-MEDIC, ceea ce nu este echivalent cu medic medicină generală. Dr. Abid Atya Abdul Kareem nu are dreptul de a practica în calitate de medic de familie, decât dacă face rezidențiatul și susține examenul pentru gradul de medic specialist în medicina de familie (urmează un fragment din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – n.r.). În concluzie, dl. dr. Abid Atya Abdul Kareem nu îndeplinește condițiile de a exercita profesia de medic de familie”. Ce poate fi mai clar de-atât?!

Răspunsuri identice pe toată linia

Mai mult, noi am solicitat un punct de vedere și Ministerului Sănătății, care ne-a comunicat următoarele: „Ocuparea posturilor vacante de medici din unitățile sanitare publice, inclusiv din cabinetele medicale școlare, se face pe bază de concurs organizat în baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit acestui act normativ, tematica de concurs se aduce la cunoștința celor interesați prin anunțul de concurs, anunț care este dat publicității într-un ziar central cu profil medical agreat de către Ministerul Sănătății și este postat pe pagina de internet a unității sanitare și afișat la sediul acesteia. În cabinetele medicale școlare se normează posturi de medic medicină generală cu drept de liberă practică, medic specialist sau primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie. Din categoria medicilor de medicină generală cu drept de liberă practică fac parte absolvenții facultăților de medicină promoții anterioare anului 2005, care au obținut dreptul de liberă practică după anul de stagiatură și care, ulterior, nu au fost confirmați specialiști în una din specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală”.

Așadar, și Ministerul Sănătății confirmă ceea ce știam deja: pentru a profesa în rețeaua de medicină școlară, un absolvent post-2005 trebuie să-și fi luat rezidențiatul în specialitatea de medicină de familie. Punct. Or cetățeanul arab în cauză nu doar că nu avea rezidențiatul în medicină de familie, dar a fost angajat de Primăria Municipiului Timișoara FĂRĂ NICI UN FEL DE REZIDENȚIAT!

Toate aceste aspecte n-au fost suficiente pentru ca organele de cercetare penală să ajungă, până la această oră, la o concluzie, astfel că în toamnă se vor împlini doi ani de la demararea anchetei. În aceste condiții, nu-i exclus să aflăm, peste alți vreo doi ani, că totul e-n regulă și că fapta nu există…