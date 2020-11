Alin Nica: ”Să își bage picioarele în apă rece!”

Până duminică am putea avea ceva concret în privința negocierilor dintre PNL și USR Plus, aflate încă în impas. Cel puțin acesta a fost mesajul transmis de liderul PNL Timiș, Alin Nica, acesta făcând încă o dată apel la mai multă deschidere din partea USR:

”Am două întrebări pentu USR. Una ar fi de ce nu vor să facă alianțe cu PNL peste tot în județ, dar fac alianțe cu alte partide? Ei nu doresc să facă alianțe cu PNL nicăieri unde au primari. A doua întrebare: de ce îi preocupă atât de mult funcțiile? Cred că fierbânțeala campaniei electorale le-a luat unora mințile, dar sper să își bage picioarele în apă rece și să revină la vocea rațiunii”.

Nica a precizat că pentru PNL este important ca întreaga populație a județului să beneficieze de alianța care s-ar constitui, spe deosebire de USR, care are doar patru primari și nu a fost de acord să cedeze liberalilor nici un post în administrația locală. În aceeași idee, la conferința de presă a PNL Timiș, deputatul Marilen Pirtea a declarat că este foarte important ca Timișul și Timișoara să nu rămână izolați la nivel național: ”Eu consider că PNL și USR plus sunt verișori primari, în sens politic. Doar o guvernare progresistă și reformatare, formată din PNL și USR Plus, va dezvolta România. Iar în Timiș, PNL trebuie să stea cu cei din USR Plus la o singură masă și să discute corect, deschis, fără prejudecăți”.