Alexandre-Christian Maticiuc, la SCM OHMA Timișoara. E născut în Monaco şi a jucat ultimii 6 ani în SUA

Alexandre-Christian Maticiuc este noul jucător al echipei SCM OHMA Timișoara. Născut la Monaco, pe 24 iunie 1999, el măsoară 1,96 metri și are cetățenia română.

În ultimii șase ani a jucat în Statele Unite ale Americii, unde a și studiat, la liceul St. Thomas More și apoi la Southern New Hampshire University și New York University. Pentru echipa de baschet a celei din urmă universități a evoluat în 24 de meciuri în sezonul 2021-2022.

Pozițiile pe care este folosit în teren Alexandre-Christian Maticiuc sunt 3 și 4. El a semnat cu echipa antrenată de Dragan Petricevic un contract valabil pentru următorul sezon.