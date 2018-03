Alertă meteo! Un nou val de ger lovește Banatul

Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare privind un nou val de ger, de scurtă durată, care va lovi Banatul, dar și alte zone din țară.

După o ninsoare slabă, duminică dimineața, și temperaturi peste zi cuprinse între -3 și zero grade Celsius, noaptea de duminică spre luni va fi una extrem de geroasă, cu maxime de -12 grade, la Timișoara.

Luni-dimineața, la ora 8, în capitala Banatului vor fi -8 grade.

Cel mai frig va fi, în județul Timiș, la Sânnicolau Mare, -14 grade duminică noaptea și -12 grade luni la ora 8.

Apoi, vremea va intra într-un proces de încălzire, va cădea lapoviță și va ploua.

Temperaturile devin normale pentru această perioadă a anului. Nu vor mai coborî sub zero grade, ba chiar vom avea 13 grade cu plus, în cursul după-amiezii de miercuri.