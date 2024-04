Alb-violeții au câștigat prima „finală” a supraviețuirii

SCM Politehnica Timișoara a ieșit din zona retrogradării directe. Evadarea se datorează victoriei externe cu CSM Sighișoara, prima echipă de deasupra liniei.

Meciul disputat duminică seară a fost echilibrat doar în primele zece minute, cu SCM Politehnica Timișoara mereu la conducere. De la 10-9, Marjanovic, Cîmpan și Pribanic au înscris consecutiv și au dus la desprinderea clară: 13-9. Ecartul s-a menținut la pauza mare, 15-11, și chiar a crescut la reluare: 16-11.

Până la final, SCM Politehnica a jucat extrem de matur, astfel că formația din Sighișoara nu s-a putut apropia la mai puțin de trei goluri. Echipa alb-violetă a menținut avantajul chiar dacă Sadoveac (accidentat) și Trif (descalificat după trei eliminări) nu au mai putut evolua o bună parte din repriza a doua.

„A fost o atmosferă excepțională la Sighișoara, cu sala plină. Noi am jucat fenomenal și în apărare, și în atac. Am găsit tactica bună împotriva ambelor sisteme, 5-1, 6-0. În repriza a doua i-am pierdut pe Sadoveac și Trif, dar a intrat motivat Bordeanu. El a jucat extrem de bine și în apărare. Cam așa aș vrea să arate jocul nostru. Am dovedit că nu suntem echipă de acasă, putem bate și afară, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult timp. Nu este decât un pas, acum ne pregătim de Turda, fără Marius, dar încă o dată spun: bravo, băieți!”, a declarat antrenorul polist Pero Milosevici.

Marcatorii alb-violeți au fost Marjanovici (13 goluri din tot atâtea aruncări), Pribanici (3), Sadoveac (3), Ignat (3), Trif (2), Cîmpan (2), Bordeanu (2).

SCM Politehnica are acum 17 puncte (două peste linia retrogradării) și a urcat pe locul al 12-lea.

Sursa foto: SCM Politehnica Timișoara