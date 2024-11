Alb-verzii joacă în fața propriilor suporteri

CSC Dumbrăvița intră în ultima parte a sezonului de toamnă din Liga a II-a la fotbal. După ultima pauză internațională a anului, alb-verzii mai au de disputat patru meciuri până când întrecerea menționată va fi oprită pentru sărbătorile de iarnă: pe teren propriu cu CSC Șelimbăr, în deplasare cu Unirea Ungheni, acasă cu CS Afumați și din nou în deplasare, cu FC Voluntari.

Partida cu CSC Șelimbăr, din etapa a 14-a a eșalonului secund, va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 11, pe stadionul „Ștefan Dobay” din Dumbrăvița. Va fi a treia întâlnire directă cu sibienii în campionat și prima în care trupa pregătită de Cosmin Stan fi gazdă. „Călăreții roșii” nu traversează cea mai bună perioadă. În ultimele zile, echipa din Șelimbăr s-a despărțit de antrenorul Constantin Schumacher și de directorul general Cornel Stănilă.

„Avem nevoie de cât mai multe puncte în ultimele patru partide pe care le mai avem de jucat. Cred că această pauză a venit la timp pentru noi, mai ales că am avut probleme medicale destul de multe și am mai reușit să recuperăm din jucătorii accidentați. Am făcut un meci slab la Târgoviște, un joc care nu ne reprezenta până în acel moment.

În toate meciurile din acest sezon, inclusiv în cele pe care le-am pierdut, am avut ambiție, iar lucrul acesta nu s-a văzut la Târgoviște. A fost singurul moment în care s-a văzut o discrepanță mare față de celelalte jocuri ale noastre. De aceea spun, cred că e bine că a venit această pauză, pentru că am avut timpul necesar să pregătim bine echipa pentru meciul cu Șelimbăr.

Nu am făcut același tip de antrenamente în pauzele internaționale de până acum. Programul nostru a fost diferit, la fel și acum. Sper ca și de această dată să se dovedească faptul că am fost inspirați în alegerea programului, iar lucrul acesta să se vadă sâmbătă. Legat de problemele adversarului nostru, eu nu prea cred aceste lucruri și încerc să le transmit asta și jucătorilor.

Nu cred că au probleme chiar atât de mari. Vin după un sezon excelent, cel mai bun din istoria clubului. Dacă au probleme financiare, cred că sunt de scurtă durată, pentru că sunt probleme la echipele de drept public în momentul de față, am văzut că la mai multe cluburi se vorbește despre astfel de situații. Nu ne luăm după zvonuri. Chiar urmăresc pagina lor, își pun speranțe foarte mari în meciul cu noi.

Cred că acest lucru ar trebui să vadă jucătorii noștri. După pauzele internaționale, tot timpul am revenit cu jocuri bune, cu victorii. Sper să fie cazul și de această dată. În plus, mă gândesc la meciul cu Șelimbăr de acum doi ani, când am câștigat cu 3-0 la Râmnicu Vâlcea, acolo unde își desfășurau atunci meciurile de acasă. Dacă stau să mă gândesc, cred că acela a fost cel mai bun meci al nostru în deplasare de când suntem în Liga 2.

În plus, și anul trecut, chiar dacă am pierdut cu 1-0, am făcut un meci foarte bun. Am avut numeroase ocazii, de foarte multe ori adversarul nu a ieșit din jumătatea lui de teren. În momentul acela, ei erau pe locul al doilea, noi pe locul al treilea. Lucrurile acestea cred că ne dau speranțe, faptul că am făcut meciuri bune contra lor. Va fi pentru prima oară când cei de la Șelimbăr vor fi oaspeții noștri. Să fim ospitalieri doar în primire, nu și pe teren.

Șelimbăr este o echipă schimbată clar față de anul trecut. Au schimbat în vară antrenorul, între timp l-au mai schimbat o dată. Cred că lucrul cel mai dificil pentru noi e faptul că au schimbat antrenorul chiar înainte de jocul de la Dumbrăvița. Este clar că, fiind un alt antrenor, tot ce am studiat despre ei, ca joc și ca echipă, nu mai are nicio valoare. Doar particularitățile individuale ale jucătorilor sunt neschimbate.

CITEŞTE ŞI: Viziunea avangardistă a Primăriei Timișoara a lăsat piața din Calea Lipovei fără comercianți

Faptul că vine un antrenor nou e clar că induce o stare de ambiție în plus în rândurile lotului lor. Este clar că toți jucătorii se autodepășesc la antrenamente, încearcă să-i demonstreze noului antrenor că merită să joace între primii 11. De aceea, cred că va fi un joc mai dificil și mai cred că la nivel de ambiție, voință și dorință trebuie să fim peste ei. Noi am arătat lucrurile acestea în majoritatea meciurilor. Va fi destul de greu să îi dominăm la aceste capitole, dar cred că o putem face, pentru că e în ADN-ul nostru!”, a declarat Cosmin Stan, antrenorul principal al echipei CSC Dumbrăvița.