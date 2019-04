Ajutoare de stat, înainte de alegeri: Dragnea anunţă că fiecare gospodărie din regiunea Moldovei va primi câte 20.000 de lei

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botoşani că Guvernul va aproba ”cât de curând”, prin OUG, un program de sprijin punctual pentru nord-estul ţării prin acordarea a 20.000 de lei pentru fiecare gospodărie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în mediul rural, a informat Mediafax.

”Plecând de la idea că această regiune are un PIB pe locuitor de 27,000 de lei faţă de 44,000 de lei media naţională, am gândit, am elaborat un program specific de sprijin punctual pentru această regiune. O să vă spun doar câteva elemente din program, restul programului sper ca în toată această perioadă să îl faceţi cunoscut pentru ca oamenii să îl poată să îl acceseze. Este vorba în primul rând de acordarea a 20,000 de lei pentru fiecare gospodărie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în mediul rural şi dotarea gospodăriilor cu utilaje agricole. Cei care vor şi mai mulţi bani pot merge până la 40,000 de lei şi le putem acorda garanţii pentru credit. Şi aici vorbim de izolarea termică şi energetică prin anvelopare şi tâmplărie termoizolantă, încălzire cu centrale termice, conectarea gospodăriilor la reţeaua de apă, canalizare şi gaze, amenajarea de grupuri sanitare în interiorul locuinţei, apă caldă menajere prin sisteme solare. Programul se adresează cetăţenilor, persoane fizice şi va fi aprobat cât de curând prin OUG şi nu are caracter de ajutor de stat”, a declarat la Botoşani Liviu Dragnea.