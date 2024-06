Aeroport, cartierul Timișoarei care nu există pentru primarul Dominic Fritz

Marți, 4 iunie 2024, primarul Timișoarei a făcut o vizită electorală în cartierul Aeroport. Acel cartier de care candidații, doar unii dintre ei, își amintesc numai o dată la patru ani, atunci când au nevoie de cele aproximativ 500 de voturi ale celor care locuiesc acolo. Actualul primar și-a amintit de oamenii de la capătul lumii, după ce nu a mai pus piciorul în cartierul izolat, exact din anul 2020, când se afla tot în campanie electorală.

Deși a venit înarmat cu zâmbete și pliante, Fritz nu a fost prea bine primit printre locatarii din cartierul Aeroport, care geografic se află în afara Timișoarei, pe raza comunei Ghiroda. Și asta, din cauză că locuitorii din cartierul nimănui sunt complet uitați de lume și ignorați de către administrația Timișoarei.

Izolați, între șerpi și șobolani

Cartierul este o anomalie, apărută în anii 1950-1954. Sunt exact 9 blocuri vechi, pe stilul cazărmilor militare, deoarece inițial a fost construit pentru personalul MApN, care lucra la unitatea de aviație militară, vecină cu Aeroportul Internațional Timișoara. Aici locuiesc în jur de 200 de familii, de la octogenari la copii mici. Majoritatea fac zilnic naveta la lucru și la școală spre Ghiroda sau Timișoara.

La un moment dat s-a deschis un minimarket Profi, dar s-a închis după un an. Acum au un singur magazin, sărăcăcios, de unde pot cumpăra pâine și strictul necesar. Magazinul e și birtul cartierului, pentru că e singurul loc unde oamenii se pot opri să bea o bere sau un suc. Pe treptele clădirii, căci terasă nu există și nu se poate autoriza. Totul funcționează la mica înțelegere, între vecini, ca la sat.

Fiind la 12 kilometri distanță de centrul Timișoarei, dacă nu au mașină, singura opțiune e autobuzul A4. Care, spun oamenii, uneori vine, uneori întârzie iar alteori nu vine deloc. Nu se pot baza pe orarul de pe site-ul STPT, pentru că autobuzul nu vine conform orarului afișat aproape niciodată.

“A venit marți (4 iunie 2024 – n.r.) domnul primar Fritz. Nu a mai fost la noi din 2020, din campania trecută. Am coborât și eu pentru că toți avem foarte multe nemulțumiri. Am făcut zeci de sesizări la primăriei în anii aceștia, dar nu s-a întâmplat nimic. Pe noi nu ne bagă nimeni în seamă și vin de la primărie doar în campaniile electorale. Nici Fritz, nici ceilalți primari nu ne-au sprijinit deloc. Viața aici e izolată. Nu mai avem punct termic, ne cosim singuri iarba, căci ne acoperă bălăriile.

Aici suntem în câmp deschis. De la șobolani la șerpi, până la căprioare și mistreți, toate animalele le vedeți printre blocuri. Ca să ajungi în oraș ai nevoie de mașină, căci autobuzul vând vine, când nu vine. Avem copii pe care trebuie să îi ducem la școală. Un singur magazin prăpădit. La școală mai repede îi trimitem la Ghiroda. Cumpărături facem la supermarket în giratoriul de pe Lugojului, spre aeroport. Sunt izolați. Puteți spune că suntem oriunde și orice, numai timișoreni în Timișoara nu suntem. Doar în buletin avem adresă de Timișoara. Suntem ai nimănui”, ne-a spus D.L., tatăl a doi copii, care locuiește cu familia în cartierul Aeroport de peste 20 ani.

Oamenii mai spun că apa e de o calitate execrabilă și o filtrează ca să o poată folosi. Schimbă filtrele și de două-trei ori pe lună, pentru că se înfundă și sunt negre din cauza mâlului și a mizeriei. Apa nu vine din rețea, ci de la un foraj făcut lângă cartier.

Punctul termic și o mare minciună caritabilă

În cartierul Aeroport sunt zero abonați Colterm. Au noroc că există racord la rețeaua de gaz și locatarii și-au instalat centrale de apartament. Punctul termic al Colterm s-a desființat de ani buni. Arată ca o șerpărie, în paragină și dărâmat. Oamenilor le este frică să își lase copiii să se joace în jurul clădirii PT, pentru că se pot lovi sau se poate prăbuși ceva pe ei. Ceva însemnând ziduri, țevi, bârne de lemn, toate abandonate în interior sau în jurul clădirii în ruină.

În august 2022, primarul Dominic Fritz se lăuda că Primăria Timișoara și Arhiepiscopia Timișoara vor colabora în cadrul unui proiect comun de ajutorare a persoanelor aflate în situații dificile și care au rămas fără locuință. Centrală termică dezafectată, din zona Aeroport, urma să devină loc de cazare pentru familii aflate în nevoie.

Vizate pentru a primi sprijin ar fi fost persoanele care fie au fost evacuate în casa unde locuiau, nu dispun de veniturile necesare pentru a-și asigura plata unei chirii și au nevoie temporar de un loc unde să locuiască.

“Sunt persoane care se află în dificultate care se află într-o zonă gri – nu se încadrează ca și condiții în zona serviciilor cu care poate răspunde Primăria prin Direcția de Asistență Socială, și care vin către mitropolie pentru ajutor – sunt evacuați, nu mai au venituri să-și plătească o chirie și cer adăpost până își găsesc un loc de muncă. Primăria ne-a propus acest imobil, care are conexiunile cu orașul – este transport public care asigură legătura cu restul orașului. S-a făcut o minimă expertiză tehnică din care rezultă că spațiul va putea fi amenajat. Odată ce darea în folosință va fi aprobată de către Consiliul Local, noi putem începe – avem deja o rezervă de fonduri pentru amenajarea spațiului. Intenția noastră este să asigurăm spații de cazare în regim de urgență, precum și spațiile comune necesare – bucătărie, grupuri sanitare,“ au anunțat, în august 2022, reprezentanții din Sectorul social al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Spațiul urma a fi primit de Arhiepiscopie pentru 15 ani, gratuit.

”Am identificat în zona Aeroport un teren care are o centrală termică dezafectată și vom propune Consiliului Local cedarea lor cu titlu gratuit către Arhiepiscopie pe o perioadă de 15 ani. Arhiepiscopia se angajează să amenajeze clădirea în locuințe unde vor fi cazate familii care au nevoie urgentă de ajutor. Este un tip de serviciu social pe care noi ca administrație nu îl putem oferi singuri și de aceea ne bucură acest parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă. Este important să găsim modalități de colaborare cu diferiți parteneri sociali pentru a crește oferta de servicii pe care le oferim persoanelor care trec prin momente dificile și au nevoie de ajutorul comunității,” transmitea primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Terenul cu suprafața de 685 mp se află în cartierului Aeroport, pe str. Teodor Garnet, nr.7. Dreptul de folosință gratuită urma să se acorde pe o perioadă de 15 ani, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local. Conform prevederilor legale, preluate și în contractul de dare în folosință gratuită, cheltuielile de întreținere și răspunderea asupra bunului atribuit cădeau în sarcina Arhiepiscopiei Timișoarei pe parcursul acestei perioade, iar la încetarea folosinței Arhiepiscopia ar fi avut obligația să restituie bunul în stare corespunzătoare folosinței și liber de orice sarcini.

În realitate însă, proiectul era clar o petardă de laudă, ca multe alte proiecte promise și nerealizate în ultimii patru ani. Asta pentru că punctul termic are structura de rezistență atât de afectată, încât este mai simplu de demolat decât de reparat. Ceea ce ar fi presupus cheltuieli mult prea mari pentru Arhiepiscopia Timișoarei. În plus, potențialii beneficiari – cazuri sociale, oameni ai străzii, evacuați etc. ar fi avut nevoie de o conexiune permanentă de transport dinspre și spre oraș.

Asta mai ales pentru tratamente și îngrijiri medicale, iar alții pentru mers la muncă sau reintegrare socială.

Bani pentru o bucătărie și pentru un cabinet medical nu au fost, cum de altfel, nu au fost deloc pentru proiect.

Așa că punctul termic a ajuns ruina cartierului. Părinții își feresc copiii să nu intre acolo. Copiii se obișnuiesc de mici cu un regim rural și cu animale domestice și sălbatice. Viața la țară, cu buletin de Timișoara. Cartierul de la capătul lumii, uitat de toți primarii Timișoarei.