Administrația Fritz ia măsuri care îngreunează și mai mult traficul din Timișoara.

Marti, 3 octombrie 2023, Primăria Timișoara a anunțat că va înființa benzi speciale de preselecție pentru mijloacele de transport în comun, în mai multe intersecții de pe bulevardul Take Ionescu. Astfel, autobuzele de pe nouă linii vor putea evita staționarea în coloanele de mașini, aproximativ 8.000 de pasageri își vor scurta durata călătoriei, iar autoturismele vor putea să circule în continuare pe două benzi. Asta suțin cei din primăriei. Realitatea însă îi contrazice.

Banda pentru transport în comun, un experiment eșuat de acum 10 ani

În prezent, pe tronsonul Punctele Cardinale – Take Ionescu – Piața Badea Cârțan – Simion Bărnuțiu – Piața V. Economu circulă autobuzele L11, L17, E4, E4B, M27, M30, M35, M11 și S13, cu un total de 265 ture/ zi și aproximativ 8.000 de călători/zi. Pentru a reduce timpii de așteptare la semafor și, în final, ai călătoriei cu mijloacele de transport în comun, vor fi înființate benzi de preselecție și semaforizare prioritară în intersecțiile: B-dul Take Ionescu – P-ța I.I. C. Brătianu, B-dul Take Ionescu – A. Popovici, B-dul Take Ionescu – N. Filipescu, B-dul Take Ionescu – D. Gusti și B-dul Take Ionescu – P-ța Badea Cârțan.

“Acum, mașinile și mijloacele de transport în comun se înghesuie pe aceleași benzi, iar la orele de vârf, autobuzele reușesc să treacă de intersecții abia după două-trei reprize de roșu la semafor. Vom înființa aceste benzi speciale de preselecție și vom avea semafoare cu prioritate, ceea ce înseamnă că autobuzele vor ocoli coloana și vor pleca de la semafor cu câteva secunde înaintea mașinilor, care își vor păstra cele două benzi. Bulevardul Take Ionescu, o arteră radială care asigură și conexiunea cu autostrada A1, cu Aeroportul Internațional ‘Traian Vuia’ și cu zona metropolitană, are nevoie de două benzi de circulație pe sens, iar acest proiect nu va aduce schimbări din acest punct de vedere. Vom avea însă și un plus major în ceea ce privește circulația mijloacelor de transport în comun. Avem avizul Comisiei de Circulație și îl așteptăm pe cel de la Poliția Rutieră, după care vom începe amenajarea, în această toamnă”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Benzile speciale de preselecție și prioritatea la semafor vor asigura o călătorie mai rapidă și mai eficientă cu autobuzul și vor reduce atât aglomerația, cât și poluarea.

„Analizăm și alte zone în care se poate interveni, astfel încât mașinile să își păstreze benzile, iar autobuzele să nu mai rămână blocate în coloane. Avem deja în lucru proiectul Magistrala Verde, cu benzi dedicate transportului în comun pe Calea Șagului. Din păcate, pe alte bulevarde foarte aglomerate nu avem suficient spațiu pentru benzi dedicate, dar putem amenaja culoare pentru mijloacele de transport în comun și putem asigura semaforizare prioritară”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Proiectul de amenajare a benzilor speciale de preselecție pentru mijloacele de transport în comun implică mutarea trecerii de pietoni de la intersecția cu str. Popovici, precum și desființarea a 50 de locuri de parcare: 32 pe latura nordică, între str. Popovici și Punctele Cardinale; 16 pe latura nordică, între str. Filipescu și str. Popovici; și 2 pe latura sudică, pentru mutarea trecerii de pietoni.

Care este realitatea?

Circulația din oraș este serios îngreunată, nu numai la orele de vârf, din cauza numărului mare de mașini în trafic, din cauza zecilor de lucrări stradale sau de infrastructură din mai multe zone ale orașului. La acestea se adaugă mașinile parcate pe banda 1 a multor bulevarde, parcate astfel din cauză că nu se amenajează locuri de parcare și parcări sub sau supraetajate, o promisiune pe care timișorenii o aud de 20 de ani.

Experimentul benzilor dedicate pentru transportul în comun s-a mai făcut și în timpul administrației Robu, dar s-a dovedit ineficient, îngustându-se și mai mult lățimea carosabilului propriu-zis pe care pot circula mașinile. Iar viteza redusă a autobuzelor și firobuzelor făceau ca șoferii care se încumentau în spatele lor, pe benzile speciale, să circule cu 20-30 de kilometri pe oră. Adică un eșec total în managementul traficului.

La acestea se mai adaugă și faptul că pe bulevardele unde se reconstruiesc carosabilul, liniile de tramvai și trotunarele, cum e cazul Bulevardului Cetății, benzile să fie mai înguste decât normativul legal, adică variază undeva între 2,5 – 2,75 metri lățime, în loc de 3 metri pentru fiecare bandă.

Bulevardul Cetății, povești cu zâne

Luni, 2 octombrie 2023, Primăria Timișoara a frizat ridicolul printr-un comunicat în care anunța că pe bulevardul Cetății se circulă din nou, pe patru benzi. Doar că din același comunicat reiese că la carosabil, de fapt, mai este de lucru, iar liniile de tramvai și trotuarele nu sunt gata și nici nu s-a anunțat un termen de dare în folosință.

“Se circulă din nou pe 4 benzi, pe Bulevardul Cetății, de la intersecția cu Calea Torontalului până la cea cu Calea Bogdăneștilor. Momentan, circulația se desfășoară în condiții de șantier, până la turnarea ultimul strat asfaltic.

Primăria Municipiului Timișoara derulează un amplu proiect de investiții pe Bulevardul Cetății, cu o valoare totală de peste 80 de milioane de lei, TVA inclus. Zona proiectată cuprinde traseul care se desfăşoară pe Bulevardul Cetăţii, de la intersecţia cu Calea Bogdăneştilor până la intersecția cu Calea Torontalului, inclusiv bucla de întoarcere.

Prin acest proiect se modernizează întregul ansamblu rutier şi liniile de tramvai, inclusive reţelele edilitare stradale, subterane şi supraterane de pe B-dul Cetății. Este prevăzută amenajarea de trotuare, piste pentru biciclete şi de zone verzi. Astfel, se vor reduce substanţial emisiile de poluanţi în atmosferă, praful, nivelul de zgomot şi implicit va crește confortul. Calitatea vieții și siguranţei circulaţiei, pentru locuitorii de pe Cetății, dar și pentru cei care tranzitează zona”, a anunțat într-un exercițiu de maximă imaginație, Serviciul Comunicare al primăriei, pe 2 octombrie la orele 16:42.

Adică după terminarea programului de lucru, astfel că jurnaliștii nu au avut cui să ceară detalii suplimentare despre faptul că pe Cetății se circuă pe patru benzi, deși lucrarea nu este finalizată. De abia la ora 17:13, viceprimarul Ruben Lațcău a intervenit pe grupul de WhatsApp al primăriei cu jurnaliștii, dar nu pentru a lămuri problema, ci pentru a avansa, din joben, termenul de dare în folosință a liniilor de tramvai. “La începutul lui Noiembrie va începe să circule tramvaiul”, a scris succint viceprimarul, fără a oferi detalii vizavi de problemele multiple pe care le prezintă lucrarea de pe bulevard.

Astfel și pe Bulevardul Cetății, vehiculele mari, autobuze, camioane sau altele vor avea dificultăți în a circula, din cauza benzilor foarte înguste. Dar și a trotuarelor supraînălțate, mai ales dacă se pune problema accesului rapid al autospecialelor de pompieri sau al altor vehicule destinate serviciilor de urgență.

Revolta timișorenilor și o finanțare cel puțin ciudată

Pe grupurile de Facebook dedicate traficului din Timișoara, foarte mulți timișoreni au reacționat la aflarea veștii că se reintroduc benzile pentru transport în comun, dar nu se amenajează locuri de parcare chiar dacă rezidenții de pe unele dintre aceste plătesc abodamente Timpark, dar…nu au unde să parcheze. Sunt zeci de comentarii și întrebări care vor rămâne fără răspuns din partea administrației.

Un alt exemplu este aglomerația în trafic, indiferent de oră pe arterele Martirilor, Arieș, strada Surorile Martir Caceu și Ripensia, unde se formează cozi de zeci de mașini iar autobuzele și firobuzele înregistrează întârzieri de zeci de minute. Toate acestea din cauza lucrărilor care țin de aproape un an și care nu se mai termină. Dimpotrivă, marți, 3 octombrie 2023, s-a început o nouă spargere a carosabilului pe strada Arieș, pe lângă cele de pe strada Surorile Martir Caceu. Așa că acolo, autobuze, firobuze și mașini așteaptă la cozi, zeci de minute.

Cu ambuteiaje în trafic și nervii șoferilor întinși la maxim, primarul Timișoarei îi anunța liniștitor pe timișoreni, pe Facebook, încă de acum trei săptămâni că pe strada Surorile Martir Caceu și pe Ripensia “se circulă bine”. Nu mai departe de marți, 3 octombrie, același primar s-a pozat pe Facebook, pe bulevardul Cetății, anunțând că s-a dat drumul circulației auto pe 4 benzi. Doar că în poză nu se vede stadiul șantierului și nici cât de înguste sunt benzile, ci doar un portret de politician în prim plan: Dominic Fritz.

Iar mesajul primarului naște și o întrebare de ordin tehnic și legal: cum poate primăria aplica la o finanțare europeană pentru un proiect deja executat și, în mod logic, deja finanțat? Dar despre povestea finanțării europene pentru Bulevardul Cetății, într-un articol viitor.