Acuzații grave aduse unor medici de la Spitalul Județean Arad. Ce reclamă rudele unor pacienți morți de coronavirus

Acuzații grave au fost aduse la adresa unor medici de la Spitalul Județean din Arad, după ce mai mulți pacienți au murit de COVID-19.

15 aparținători, soţi, fiice şi fii ai unor pacienţi morţi de COVID în secţiile Spitalului Judeţean din Arad spun ca i-au pierdut pe cei dragi din cauza unor tratamente eronate. O parte dintre ei au depus deja plângeri penale la Parchetul Arad pentru ucidere din culpă, delapidare şi abuz în serviciu.

La rândul său, directorul Spitalului Judeţean din Arad, Florina Ionescu, spune că a demarat o anchetă internă.

”Deocamdată nu am fost informați oficial despre existența unei plângeri la adresa spitalului. Nu am primit nicio reclamație oficială la nivelul instituției, însă, în urma articolelor apărute în spațiul public, am deparat o anchetă internă care este în desfășurare.

Regretăm profund durerea familiilor îndoliate iar în astfel de situații cuvintele sunt prea puține pentru a ne putea exprima empatia. Pot spune că vom colabora cu instituțiile de cercetare abilitate, dar la această oră nu putem face acuzații cu privire la activitatea medicală. Vom lăsa organele de control să își facă datoria, însă trebuie să ținem cont că același personal medical, indiferent de nume, a contribuit la salvarea altor sute de vieți, ghidându-se după aceleași proceduri și protocoale medicale”, a declarat Florina Ionescu, director Spitalul Județean Arad.

Citește mai mult AICI