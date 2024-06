Actorul Donald Sutherland a încetat din viață.

Actorul Donald Sutherland, protagonistul unor filme precum „Jocurile foamei” și „Animal House”, a murit la vârsta de 88 de ani, în urma unei lungi boli.

Fiul său, Kiefer, a anunțat decesul tatălui.

„Cu inima strânsă, vă anunț că tatăl meu, Donald Sutherland, a murit. Personal, cred că este unul dintre cei mai importanți actori din istoria filmului”, a spus el, potrivit BBC.

„Niciodată nu a fost descurajat de un rol, bun, rău sau urât. A iubit ceea ce a făcut și a făcut ceea ce a iubit, iar mai mult de atât nu se poate cere. O viață bine trăită”.

Sutherland a jucat în filme precum The Dirty Dozen, MASH, Klute și Don’t Look Now.

Rolul de debut al actorului canadian a fost cel al lui Hawkeye Pierce, un chirurg în serialul de televiziune MASH, în anii 1970.

(sursa: Mediafax)