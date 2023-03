ACS Dominicii Timișoara, campioană pe semicercul județean. În weekend a avut loc, la sala de sport din Moșnița Nouă, turneul Final Four al Campionatului Județean de handbal feminin AJH Timiș.

În prima semifinală, CS Frontiera 2004 Curtici a învins-o pe CS Unirea Sânnicolau Mare cu scorul de 32-19 (15-11). Partida a fost arbitrată de cuplul R. Torok – A. Răducan, iar delegat a fost G. Mircea.

În cel de-al doilea meci din penultimul act, ACS Dominicii Timișoara a trecut de CSC Millenium Giarmata cu 39-32 (20-19). Arbitrii C.Tătaru și A. Văcariu au condus jocul, iar delegat a fost C. Fîșcu.

Învinsele din semifinale s-au întâlnit în finala mică, iar câștig de cauză a avut CSC Millenium Giarmata, 29-20 (12-11) cu CS Unirea Sânnicolau Mare (arbitri: D. Ivașcu – D. Huzdup; delegat: C. Fîșcu).

Cea mai așteptată întâlnire din weekend a fost, evident, finala mare. ACS Dominicii Timișoara s-a impus în fața echipei CS Frontiera 2004 Curtici cu scorul de 29-28 (14-13), ultimul act arbitrat de A. Constantinescu și I. Lascu, cu M. Fîșcu îndeplinind atribuțiile de delegat.

Invitații speciali ai finalei mari au fost doamna Lili Cojocărița, un adevărat ambasador al handbalului timișean, și selecționerul naționalei masculine, Florentin Pera.

Într-o sală arhiplină, cu suporteri care au asigurat o atmosferă de vis, au fost trăite clipe de un înalt nivel handbalistic oferit de jucătoarele echipelor finaliste, care au încheiat un campionat județean unicat pe plan național.

Clasamentul final al Campionatului Județean de handbal feminin AJH Timiș este următorul: 1. ACS Dominicii Timișoara, 2. CS Frontiera 2004 Curtici, 3. CSC Millenium Giarmata, 4. CS Unirea Sânnicolau Mare, 5. AJH-LPS Banatul Timișoara, 6. CS Avântul Periam.

La festivitatea de premiere au fost oferite următoarele premii speciale: golgheter – Raluca Sas (CS Frontiera 2004 Curtici), cel mai bun portar – Paula Iuonoi (CS Frontiera 2004 Curtici), cea mai tehnică jucătoare – Loredana Sas (ACS Dominicii Timișoara).

„Mă simt mândru și fericit că am asistat la un regal handbalistic desfășurat cu ocazia acestui Final Four județean feminin. Profesional, mă înclin în fața echipelor participante, ce au adus după mulți ani în sala din Moșnița Nouă handbalul la un nivel peste măsura unui campionat județean. După mult timp, am trăit într-o sală arhiplină și o atmosferă nemaivăzută o finală de campionat judetean plină de suspans și de devotament oferită celor prezenți. Țin pe această cale să felicit echipele participante, staff-ul AJH-CJA Timiș pentru buna organizare, colaboratorilor pentru implicare și Primăriei Moșnița Nouă pentru susținere. Succes tuturor în continuare! Ne vom revedea în curând la Cupa și la Supercupa AJH Timiș”, a declarat președintele AJH Timiș, Marius Fîșcu.