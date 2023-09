ACS Campioni Pentru Viitor vă invită la mişcare în Parcul Copiilor din Timişoara

Asociaţia Club Sportiv Campioni Pentru Viitor va organiza sâmbătă, în intervalul orar 11-15 , în Parcul Copiilor „Ion Creangă” din Timişoara, evenimentul sportiv „De la mic la mare vă invităm la jocuri de mişcare”.

Acesta este inclus în proiectul „Timişoara Just Move It – Keep Moving 2023” şi este finanţat în totalitate de Municipiul Timişoara prin Centrul de Proiecte.

Vor fi organizate pentru copii şi nu doar pentru ei ateliere de mobilitate, aruncări cu diferite obiecte, sărituri, alergări pe diferite distanţe, jocuri de mişcare, trasee utilitar aplicative, crichet, şotron, trasee pentru role şi trotinete, echilibru, minifotbal, badminton, volei, tenis de masă, baschet şi minibaschet, baseball, trambuline şi tir cu arcul.

În plus, vor fi practicate „Mini Games” prin organizarea unor întreceri de alergare pe distanţa de 30 de metri, aruncarea mingii la distanţă, aruncarea suliţei tip rachetă, sărituri în lungime de pe loc, traseu cu rolele personale printre jaloane, ştafete de alergare (copii, părinţi, etc.) şi ştafete de alergare cu mici obstacole, precum şi întreceri printre jaloane cu bicicletele personale. Toţi participanţii se vor bucura în mod gratuit de sport şi mişcare în aer liber.