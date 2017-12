Aceasta este una dintre cele mai ghinioniste comune din Timiş

Multe administrații locale și-au pus mari speranțe în finanțările guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală. De aceea, unele au depus un număr mare de proiecte. Nu toate însă au fost la fel de norocoase, dacă ne referim la comunele timișene.

Printre ghinioniste trebuie inclusă și comuna Pișchia, care a primit mai puțin de 700.000 de lei doar pentru reabilitarea dispensarului medical. Pentru alte 15 proiecte depuse a primit un „Nu” multiplu din partea Ministerului Dezvoltării.

Faptul că are atât de multe obiective de realizat vorbește însă de nevoile reale ale comunității în materie de infrastructură. Cum și la anul va mai fi o tură de finanțări, cine are proiecte – iar Pișchia are – poate spera din nou că va primi finanțare.

Cât despre banii de la bugetul local, care nu sunt tocmai mulți, aceștia au mers la realizarea de trotuare betonate și pavate, dar și către iluminatul ornamental la cele trei intrări în reședința comunei dinspre Giarmata – Murani și Fibiș (în imagine).