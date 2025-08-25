A nins în luna august. Imagini spectaculoase de la munte. Video

Sunt ultimele zile de vară, însă chiar și așa, la munte, a început să ningă. Au apărut imagini din Masivul Pietrosu, județul Maramureș, unde ninsoarea i-a surprins pe turiști.
Carla Berinde, blogger și salvamontist voluntar la Salvamont Maramureș, a postat, pe Facebook, imagini cu ninsoarea căzută în weekend în munții Maramureșului.
Imaginile spectaculoase, care i-au surprins pe turiști, au fost filmate în Pietrosul Rodnei, la peste 1.700 de metri altitudine.
În această zonă, în timpul nopții temperaturile scad chiar au coborât sub zero grade.
(sursa: Mediafax)