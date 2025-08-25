A nins în luna august. Imagini spectaculoase de la munte. Video

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
A nins în luna august. Imagini spectaculoase de la munte. Video

Sunt ultimele zile de vară, însă chiar și așa, la munte, a început să ningă. Au apărut imagini din Masivul Pietrosu, județul Maramureș, unde ninsoarea i-a surprins pe turiști.

Carla Berinde, blogger și salvamontist voluntar la Salvamont Maramureș, a postat, pe Facebook, imagini cu ninsoarea căzută în weekend în munții Maramureșului.

Imaginile spectaculoase, care i-au surprins pe turiști, au fost filmate în Pietrosul Rodnei, la peste 1.700 de metri altitudine.

În această zonă, în timpul nopții temperaturile scad chiar au coborât sub zero grade.

CITEŞTE ŞI: De la relaxare la ritmul alert de zi cu zi. Medicii de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara explică cum poate fi prevenită depresia post-concediu

(sursa: Mediafax)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *