De la relaxare la ritmul alert de zi cu zi. Medicii de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara explică cum poate fi prevenită depresia post-concediu

Vacanța se încheie adesea cu o stare de nostalgie și lipsă de energie, care poate fi definită ca depresie post-concediu.

Medicii de Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara atrag atenția că această stare nu trebuie ignorată și oferă câteva recomandări pentru a face mai ușoară revenirea la rutina zilnică.

”Însă, odată cu revenirea din concediu, pentru mulți oameni apare ceea ce poate fi definita ca fiind „depresia post-concediu”.

Nostalgia zilelor libere, lipsa de motivație și reintrarea brusca în rutina zilnică pot genera un disconfort emoțional accentuat.

Această stare nu trebuie ignorata. Ea se poate manifesta prin lentoare în executarea activităților zilnice, dificultăți de concentrare și decizii luate fără vreun sens, insomnii sau, dimpotrivă, somn excesiv, tristețe persistentă, uneori însoțită de plâns mai ales când vezi poze sau chiar clipuri video cu locuri pe care tocmai le-ai vizitat, modificări ale apetitului, mâncat compulsiv sau lipsa poftei de mâncare, iritabilitate și scăderea toleranței față de cei din jur.

Toate acestea pot afecta nu doar viața personală, ci și activitatea profesională și relațiile sociale.

Pentru a reduce impactul depresiei post-concediu pot fi luate câteva măsuri.

Printre acestea se numără planificarea următorului concediu sau a unor ieșiri de weekend chiar și în locuri apropiate.

Acestea pot aduce o stare de bine și sentimentul că „ai ceva frumos de așteptat”.

O altă metodă este legată de menținerea unor obiceiuri din concediu, plimbări, citit, mese relaxante, mișcare în aer liber, reluarea treptată a activităților la locul de muncă, fără o suprasolicitare în primele zile, stabilirea unor întâlniri cu prietenii.

Vacanța nu trebuie privită ca o evadare rară și scurtă, ci ca o resursă care arată cât de necesare sunt momentele de respiro și echilibrul între viața personală și cea profesională.

Vacanța va fi întotdeauna mult prea scurtă!” spune asist univ. drd. Daniela Biris- psiholog clinician psihoterapeut.