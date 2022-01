A murit Sidney Poitier.

Primul bărbat de culoare care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor și cel mai în vârstă actor în viață care a câștigat acest premiu, a murit, vineri, la vârsta de 94 de ani.

Sidney Poitier a murit în Bahamas

Actorul a plecat la cele veșnice la reședința sa din Bahamas.

Starul de la Hollywood a fost cunoscut pentru filme precum Guess Who’s Coming to Dinner, In the Heat of the Night și Lilies of the Field.

(sursa: Mediafax)