Zilele Filmului Brazilian, la Biblioteca UPT

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara organizează, în perioada 5-7 aprilie 2023, cea de-a V-a ediție a Zilelor Filmului Brazilian, în parteneriat cu Ambasada Republicii Federative a Braziliei în România.

Evenimentul va prezenta o selecție de filme din diverse genuri, inclusiv documentar, drame și thrillere, intrarea fiind liberă. Filmele sunt subtitrate în limba engleză.

Proiecțiile vor avea loc în Sala Polivalentă a Bibliotecii UPT după următorul program:

– 5 aprilie, ora 15: Lixo Extraordinario (Waste Land)

(2010; Documentar; 1h 39m)

„Lixo Extraordinario” este un documentar regizat de Vik Muniz, care prezintă modalitatea de a crea lucrări de artă din materiale reciclabile obținute din cel mai mare depozit de deșeuri din lume, Jardim Gramacho, situat în afara Rio de Janeiro, Brazilia. În cadrul documentarului, arta este folosită ca un mod de conștientizare asupra problemelor deșeurilor și sărăciei în Brazilia.

– 6 aprilie, ora 18: O ano em que os meus pais sairam de ferias (The year my parents went on vacation)

(Drama, 2006, 1h 50m)

Regizat de Cao Hamburger, filmul urmărește povestea lui Mauro, un băiat de 12 ani, care este lăsat în grija bunicului său în timp ce părinții săi fug de persecuția politică din Brazilia anului 1970. Filmul este o dramă emoționantă despre dragoste, familie, curaj și solidaritate, fiind totodată o evocare frumoasă a unei perioade istorice importante din Brazilia.

– 7 aprilie, ora 18: o cheiro da ralo (Drained)

(2007, Thriller, 1h 52m)

Filmul, regizat de Heitor Dhalia, urmărește povestea lui Lourenço, un bărbat innebunit după bogăție și obiecte de valoare.

Toate se schimbă dramatic atunci când Lourenço dezvoltă o atracție puternică pentru o chelneriță din zona lui, acesta dezvoltând o obsesie pentru aceasta.

În urma fixației lui asupra chelneriței și a dorenței de a o controla, Lourenço ajunge să sufere consecințele propriilor acțiuni, care îl vor ruina.