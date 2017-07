Vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor si se va incălzi usor. Cerul va fi variabil, cu innorări, averse si posibil descărcări electrice, cu precădere in cursul zilei, in sud-estul teritoriului si pe arii restranse in nord, nord-est, centru si in zonele de munte, informează ANM.

Vineri

ÎN ŢARĂ

Vântul va prezenta intensificări la munte, iar in prima parte a intervalului, temporar si in restul tării. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 de grade in depresiunile intramontane si 31…32 de grade in sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse intre 9 grade in estul Transilvaniei si 20 de grade pe litoral si in Dealurile de Vest.

LA MUNTE

Vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul intensităţii ploilor comparativ cu intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în prima parte a intervalului, când se vor semnala averse şi descărcări electrice în zona Carpaţilor Orientali şi de Curbură şi doar pe arii restrânse în restul zonei montane. Vântul va prezenta intensificări în special pe parcursul zilei, cu viteze mai mari pe creste. Valorile termice nu vor avea variaţii importante faţă de ziua anterioară.

Sâmbătă

ÎN ŢARĂ

Vremea va continua să se incălzească, astfel incat in regiunile sud-vestice si sudice va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele innorări si ploi slabe de scurtă durată, posibil insotite de descărcări electrice, după-amiaza, dar numai izolat, in special in zona de munte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificări temporare la munte, indeosebi pe creste. Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 de grade in centrul tării si 34 de grade in Lunca Dunării, iar cele minime se vor situa intre 9 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 22 de grade pe litoral.

LA MULTE

Vremea se va încălzi uşor faţă de ziua precedentă în toate masivele montane. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza şi în primele ore ale serii în special în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali, unde însă doar pe arii restrânse îşi vor face apariţia ploi slabe de scurtă durată, posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în prima parte a intervalului.

Duminică

LA MUNTE

Vremea va fi predominant frumoasă şi va continua să se încălzească uşor. Cerul va fi variabil şi doar cu totul izolat în zona Carpaţilor Meridionali vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat, scrie mediafax.ro.