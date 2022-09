VIDEO! Roger Federer se retrage, după 24 de ani de carieră: „Tenis, te iubesc şi nu te voi părăsi niciodată”

După Serena Williams, şi Roger Federer se retrage anul acesta! Cu o carieră de peste 24 de ani, sportivul de 41 de ani pleacă din tenis cu o moştenire greu de egalat: 103 titluri ATP, cu care e pe locul 2 într-un clasament al tuturor timpurilor. Roger Federer deține şi recordul de titluri la Wimbledon, 8.

Roger Federer: Astăzi, vreau să împărtăşesc o veste cu voi toţi. Am 41 de ani, am jucat mai mult de 1.500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul mi-a oferit mai mult decât am visat vreodată şi trebuie să recunosc că e timpul să-mi închei cariera de sportiv.

Aşa se termină poate cea mai frumoasă poveste din istoria sportului alb. O poveste începută pe 8 august 1981 în Binningen, în cantonul elveţian Basel, conform observatormews.ro.

Foto: digi24.ro