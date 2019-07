Video exclusiv! Imagini incredibile! Dan Alexa, lovit de Anamaria Prodan!

Momente tensionate la Giurgiu. Și pe teren, și în afara lui. Astra a fost la un pas să debuteze în noul sezon cu o înfrângere. Botoșani a condus cu 2-0, dar Astra a revenit în cele din urmă și a scos un egal. Dan Alexa a salvat „situația” pe teren, însă a fost „faultat” imediat după încheierea partidei. Anamaria Prodan a avut o ieșire incredibilă la adresa noului antrenor de la Giurgiu.

IMAGINILE VORBESC DE LA SINE

Prima reacție celor doi după imaginile incredibile de la Giurgiu

Noul antrenor al Astrei a declarat că a văzut imaginile, însă a încercat sa mute discuția către fotbal.

„Să fim serioși! Am citit și eu, de asta am eu chef să vorbesc acum! De fotbal, ceva? Aveți întrebări de fotbal?”, a fost reacția lui Dan Alexa în fața reporterilor.

„De ce băgați în seamă tot? Vă rog, lăsați-mă! Am vorbit de niște jucători. Nu mă interesează ce apare în presă. Eu sunt mai nervoasă și vulcanică. La ce circ e în presă, iar sunt în prim-plan mereu… Sunt obișnuită să fiu numărul 1 în presă și în sport. Am simțit că îmi ia fața Halep. M-am gândit să scrie presa numai de mine în ziua în care a câștigat ea Wimbledon-ul. Glumesc… Am avut o discuție despre două transferuri mai nereușite. Atât. Nimic mai mult”, a declarat Anamaria Prodan conform Cancan.

