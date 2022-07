Vedete ce au jocul de table printre hobby-uri

În ultimele decenii, mai multe vedete au promovat jocul de table și au fost surprinse în timp ce se distrau cu zarurile, în încercarea de a face mutările câștigătoare.

Jocul de table este practicat de oameni din toate categoriile, iar vedetele nu fac excepție. De la sportivi la actori și politicieni, oameni din toate categoriile sociale îndrăgesc acest joc și l-au promovat în ultimele decenii.

Ce-i drept, jocul de table este apreciat de la oameni simpli până la vedete și se bucură în continuare de o popularitate foarte mare.

Vedem oameni care joacă pe plajă, la terase ori pe băncile din parcuri. Mai nou a apărut și posibilitatea de a juca table online, atât pe dispozitivele mobile cât și pe sistemele desktop sau laptop, într-o interfață sigură și plăcută. Așadar, sunt semne clare că jocul de table rămâne foarte popular în continuare.

Iar la popularitatea sa au contribuit și câteva vedete pe care le prezentăm în rândurile următoare:

1. J. Edgar Hoover – Unul dintre cei mai cunoscuți directori din istoria FBI, J. Edgar Hoover avea o pasiune puternică pentru table.

A fost surprins adesea jucând alături de alți agenți FBI din perioada sa. De altfel, există și fotografii de colecție cu el când practica acest joc.

Hoover este cel mai longeviv director din istoria FBI. A stat 48 de ani în fruntea biroului federal, începând cu 10 mai 1924 până când a murit. El a fost șeful FBI sub opt președinți, de la Calvin Coolidge și Richard Nixon și a contribuit masiv la eradicarea mafiei.

2. Leonardo DiCaprio – Actorul american este pasionat de jocuri, iar pokerul este și el în preferințele sale. Totuși, DiCaprio a fost surprins adesea în ultimii 20 de ani, de când este în atenția publicului, jucând și table.

Dincolo de pasiunea pentru jocuri, DiCaprio are și o carieră de cinci stele.

El a câștigat un premiu Oscar, unul BAFTA și trei Globuri de Aur. Filmele în care a jucat au avut încasări de peste 8 miliarde de dolari.

Printre cele mai cunoscute producții cu DiCaprio se află Titanic, Romeo și Julieta, The Aviator, Catch Me If You Can, Inception, Django Unchained, The Wolf of Wall Street, The Revenant și Once Upon a Time in Hollywood.

El a fost inclus de revista Time în topul celor mai influenți 100 de oameni din lume. În ultimii ani, el a luptat intens împotriva încălzirii globale.

3. Charlize Theron – Actrița americană a mărturisit că adoră să joace table în pauzele de la filmări. De altfel, ea a fost surprinsă jucând table cu un coleg în timp ce făcea o pauză de la The Italian Job, film ce a apărut în 2003.

Spune că această activitate o destinde. Ajunsă la vârsta de 48 de ani, Theron rămâne în continuare o actriță de top și în ultimii ani a putut fi văzută în cele două producții din seria The Addams Family, unde a interpretat rolul Morticiei.

În 2022 poate fi văzută în producția Marvel: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dar și în The School and Evil. De asemenea, ea filmează și pentru Fast X, al 11-lea titlu din seria Fast & Furious ce va apărea în 2023.

4. Mick Jagger – Artistul a fost surprins și el adesea când juca table.

O fotografie celebră în această ipostază a fost realizată în Barbados, în decembrie 1983, când Jagger juca table alături de partenera sa Jerry Hall, care era însărcinată.

Jagger îndrăgea jocul de table și avea seturi personalizate.

Cei care l-au întâlnit au avut doar cuvinte de laudă la adresa sa, fiind un jucător foarte bun.