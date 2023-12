UVTerra GALA 2023. UVT for life! Prima ediție a evenimentului anual prin care comunitatea academică din UVT celebrează parteneriatele de succes.

Aflată la prima ediție, Gala UVTerra 2023 a fost dedicată reușitelor comune realizate în acest an, proiectelor de succes pe care comunitatea academică din UVT le-a dezvoltat alături de partenerii strategici din comunitate, instituții și organizații din mediul socio-economic, acolo unde își construiesc și își dezvoltă carierele mulți dintre absolvenții UVT, din mai multe generații.

Apartenența la comunitatea UVT a celor ce sunt azi lideri de companii și organizații partenere a facilitat realizarea proiectelor de termen lung și dezvoltarea ideilor practice, benefice atât studenților de astăzi, cât și foștilor studenți ai UVT, în dezvoltarea carierelor lor.

La finalul anului 2023, Gala UVTerra, o primă ediție a acestui eveniment al comunității de alumni UVT, a contribuit la recunoașterea meritelor colaboratorilor UVT din mediul socio-economic, prin acordarea a șapte premii de excelență pentru anul 2023.

Invitații prezenți la Gala UVTerra 2023, dar și toți cei care sunt alături de comunitatea UVT cu mințile și cu inimile, ca absolvenți din diferite generații, sunt așteptați să se înscrie în comunitatea de alumni UVT pe site-ul specializat și destinat comunicării online în această comunitate, mediu online unde sunt actualizate toate informațiile legate de oportunitățile de carieră și evenimentele specializate destinate absolvenților, utilizând formularul de înscriere disponibil la adresa uvterra.uvt.ro.

„Considerăm că este un moment de bilanț dar și unul de restartare, o etapă firească, în care generațiile de absolvenți ai UVT caută să se coaguleze într-o comunitate de alumni mai conștientă de valoarea ei, mai adaptată timpului, mai prezentă în viața socială și economică, pentru creștere și consacrare profesională, pentru viitor”, transmit reprezentanții universității timișorene.

Laureații premiilor de excelență ale Galei UVTerra 2023 sunt:

– Adrian Bădescu – președinte al Grupului Partenerilor Strategici GPS-UVT, Banca Comercială Română – Anca Flueraș – Area Retail Manager BCR, Alumna a UVT,

– Octavian Stancu – Head of Cybersecurity Services – GDC Eviden, Flex – Alexander Klein – General Manager & VP Operations Flex,

– Elena Ciocan, Mobile Networks BTS OAM VP at Nokia, Alumna a UVT, Linde Gaz – Florentina Hornea, manager HR Linde Gaz,

– Florentina Hornea, manager HR Linde Gaz, CTP – Aurel Cîrstea, business development manager CTP.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, în deschiderea Galei UVTerra: „Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi, comunitatea Universității de Vest din Timișoara, la un moment de mare bucurie. Se spune că un sfârșit e un început, iar astăzi, la acest final de an, când privim spre ce am realizat din ianuarie până în decembrie, vedem cum s-au aliniat mai multe reușite, la care dumneavoastră ați participat.

Dincolo de zidurile clădirilor noastre cunoscute, multe dintre ele monumente istorice, printre care se află la loc de cinste clădirea centrală proiectată de valorosul arhitect Hans Fackelmann, noi punem accent pe spirit, este ceea ce ne caracterizează pe toți cei din comunitate, cadre didactice, studenți, cercetători, absolvenți. Dintre cele trei direcții strategice pe care universitatea noastră se concentrează, educația, cercetarea și implicarea socială, astăzi vreau să acordăm o atenție specială asupra celei de-a treia, aceea de universitate ca o agora a societății, o universitate care arde ca o flacără. Educația, așa cum se spune, nu este despre umplerea unui vas, ci este despre îmblânzirea unei flăcări.

La Conferința SMART-Diaspora din acest an, organizată împreună cu celelalte trei universități partenere din Timișoara, membre ATU, la care au fost participat peste 1200 de invitați, spuneam că Timișoara este kilometrul zero al democrației românești. Încercăm, de asemenea, să transformăm UVT în instituția kilometrul zero pentru renașterea unui spirit al Timișoarei care își dorește să-și depășească limitele, să aibă o anvergură internațională – așa cum și orașul are anvergura sa internațională – prin alianțele noastre europene, participând la acestea de la egal la egal cu marile universități ale lumii, atât cât resursele ne permit. UVT a crescut foarte mult, vibrează, are vibe, are flacără, iar viața aceasta se datorează dumneavoastră, tuturor celor care se află astăzi la această Gală UVTerra, ca și multor altor prieteni de suflet.

Faptul că partenerii sunt lângă noi, că absolvenții din mai multe generații sunt aici, ne oferă convingerea și încrederea că ceea ce facem este foarte bine. În acest an, unul excepțional, am propus Timișoarei să luminăm orașul care este Capitală Europeană a Culturii prin minți luminate. Am invitat cinci laureați ai premiilor Nobel, fapt fără precedent chiar la nivel național, dar și minți strălucite ale lumii, filosofi, scriitori, oameni de știință de pe toate continentele. Prin ceea ce am făcut, am încercat să aducem plus valoare pentru comunitatea locală, tocmai pentru că UVT este o agoră, o universitate fără ziduri, în spiritul său, așa cum ne place să spunem, care aduce o valoare masivă comunității din care face parte. De aceea sunt convins că sunteți și dumneavoastră alături de noi, ca parteneri, pentru că știți că împreună aducem plus valoare comunității.

Spun că orice sfârșit este un început pentru că la un bilant de final de an ne gândim către anul viitor. Acesta va fi unul special, când UVT va aniversa 80 de ani de la înființare. Spunem de fiecare dată că nu suntem cea mai mare universitate din România, nici cea mai veche, dar cu siguranță suntem cea mai dinamică, cea mai inovativă, cea mai vibrantă. Desigur, vârsta de 80 de ani este deja o tradiție, care ne obligă, pentru că, după cuvintele lui Vasile Pârvan – fără tradiţie nu există cultură, nici omul simplu, nici geniul nu pot crea nimic fără tradiţie – iar tradiția noastră se consolidează an de an, prin absolvenții noștri, prin oamenii cunoscuți ce ne sunt ambasadori peste tot în lume. Vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți astăzi și permanent alături de noi și vă garantăm că UVT va rămâne aceeași universitate vie.”