Urmează un nou val de căldură în Europa, denumit „Cleon”. România va fi printre cele mai afectate țări

Europa se topeşte la soare. În destinaţii populare pentru români, precum Grecia, Turcia, Italia sau Spania, temperaturile depăşesc 40 de grade, scrie observatornews.ro. Meteorologii avertizează că săptămâna viitoare urmează un nou val de căldură, numit de greci „Cleon”, care va afecta şi România. Pe lângă caniculă, în multe ţări au izbucnit şi incendii violente de vegetaţie.

De zile întregi, una dintre destinaţiile de vacanţă preferate de români a fost devastată de un val de căldură extremă. Milioane de oameni îndură în Grecia temperaturi insuportabile. Termometrele arată peste 44 de grade în timpul zilei.

În Atena, din cauza căldurii a fost restricţionat accesului turiştilor pe Acropole, unde este şi mai cald decât în oraş.

De altfel, în capitala elenă mai mulţi oameni au leşinat în stradă din cauza căldurii. Voluntarii Crucii Roşii, prezenţi în mai multe puncte-cheie, au oferit oamenilor apă.

Temperaturi insuportabile în Spania și Italia. Urmează un nou val de căldură, „Cleon”

O altă destinaţie de vacanţă pentru români, Spania se confruntă cu fenomene fără precedent. S-au înregistrat şi 46 de grade Celsius ziua şi 39 noaptea. Recorduri de temperatură, 45 de grade Celsius, şi în Italia, unde oamenii s-au refugiat în mare pentru a se răcori. Administratorii unei plaje de lângă Roma au permis accesul şi cu animale de companie, pentru că şi ele suferă din cauza căldurii.

Şi previziunile nu sunt bune. După valul de căldură numit „Cerberus” vine un altul, „Cleon”, cu temperaturi extreme şi aer mult mai uscat. Cele mai afectate ţări sunt în zona Mediteranei și în Balcani, inclusiv România.

Nigel Arnell, profesor în științe climatice: Este foarte devreme şi ne aşteptăm ca temperaturile să crească şi mai mult pe parcursul anului acesta.

Şi nu doar căldura creează probleme. Dar şi incendiile de vegetaţie. Noaptea trecută insula La Palma din Spania a fost cuprinsă de flăcări. 500 de oameni au fost evacuaţi şi 11 case au ars din temelii.

După o săptămână cu temperaturi record, de peste 40 de grade Celsius, un incendiu de vegetaţie a mistuit 170 de hectare în sud vestul Turciei. 40 au fost mistuite de flăcări doar în prima jumătate de oră. Sute de pompieri şi voluntari s-au luptat cu focul. Mii de oameni au fost evacuaţi din locuinţe. Cel mai probabil dezastrul a fost declanşat de un grătar lăsazt nesupravegheat.

În Croaţia un incendiu de vegetaţie a făcut scrum case şi maşini

Păgubit: Am cumpărat casa aceasta acum un an şi de atunci, am renovat-o. Am terminat în urmă cu 10 zile. Acum totul a ars, ce pot să îţi mai spun?

Și sudul Statelor Unite se confruntă cu canicula. În Arizona maximele au depăşit 43 de grade Celsius în 15 zile la rând.