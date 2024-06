Unul dintre rugbiştii emblematici ai Timişoarei, care a cucerit toate trofeele interne din ultimul deceniu și jumătate, şi-a anunţat retragerea

Unul dintre jucătorii care a cucerit în tricoul Timișoarei toate trofeele interne din ultimul deceniu și jumătate a luat decizia de a renunța la cariera de rugbist. Este vorba despre Dorin Lazăr, care a venit în orașul de pe Bega în anul 2010.

Născut la Iași, pe 23 ianuarie 1990, jucător din pachetul de înaintare, el a fost părtaș la toate reușitele, începând cu cucerirea Cupei României în 2011 și încheind cu același trofeu, în ediția 2021.

„Am luat decizia din mai multe motive. Vreau să le fac loc celor mai tineri, iar organismul meu nu mai răspunde cu aceeași energie solicitărilor. A mai existat un argument, acela că de trei luni sunt tătic și asta impune responsabilități suplimentare. Sunt foarte bucuros că am cunoscut și lucrat cu oameni de calitate în toți acești ani, aici, la Timișoara. Este unul dintre marile daruri pe care mi le-a oferit rugby-ul”, a declarat Dorin Lazăr.

Cvintuplu campion național cu Timișoara, el a avut trei apariții în acest sezon al Ligii de Rugby, în ambele meciuri cu Steaua, precum și în partida cu Rapid.

„Decizia ne-a luat prin suprindere, dar o respectăm. Dorin este unul dintre jucătorii care s-a alăturat proiectului nostru încă de la start și lasă foarte multe amintiri frumoase în urmă. Îi mulțumim și îi dorim succes în tot ceea ce va face în continuare”, a spus, la rândul său, managerul Dănuț Borzaș.

Dorin Lazăr se retrage la o jumătate de an după ce fratele său, Mihăiță Lazăr, a renunțat și el la activitatea competițională.

„Au fost multe momente frumoase la Timișoara, legate de colectiv, de colegii și de antrenorii cu care am lucrat, de victorii și de cupe. Mă bucur foarte tare că am reușit să iau un trofeu, Cupa României, alături de fratele meu, care mi-a fost coechipier aici, la Timișoara, după ce s-a întors din Franța. Noi am mai cucerit trofee împreună și la echipa națională, Campionatul European și IRB Nations Cup, dar acesta este singurul la nivel de club”, a conchis Dorin Lazăr.